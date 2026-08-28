La AESAF pone en valor el arbitraje femenino de la Liga F "en una competición cada vez más exigente"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto a las árbitras de la Liga F y miembros de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF). - AESAF

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) puso en valor este viernes la labor y preparación del colectivo arbitral femenino ante el inicio de la Liga F Moeve 2026-27, una competición que cada vez es "más exigente" y cuyo crecimiento pasa también por el de "su arbitraje".

"La AESAF pone en valor el trabajo y la preparación del colectivo arbitral femenino ante el inicio este fin de semana de la Liga F 2026/2027, una nueva temporada en la que las árbitras volverán a formar parte esencial del desarrollo de la máxima competición del fútbol femenino español", expresó la AESAF en una nota de prensa.

Y es que la Liga F Moveve comenzará este sábado una temporada que presenta la oportunidad de seguir consolidando "el crecimiento y profesionalización" del fútbol femenino, debido "al esfuerzo compartido por todos los actores que forman parte de él".

"AESAF considera que la evolución experimentada por la Liga F debe ir acompañada del desarrollo y la profesionalización de todos los colectivos que participan en ella, incluido el arbitral, y continuará trabajando para seguir mejorando las condiciones, la estabilidad y la protección de las árbitras", subrayó.

Por su parte, el presidente del sindicato, Valentín Pizarro, destacó que este inicio de campaña genera "ilusión". "Las árbitras llegan preparadas para afrontar una competición cada vez más exigente y desde AESAF queremos reconocer su trabajo, su compromiso y la responsabilidad con la que desempeñan su labor", aseguró.

"Tenemos por delante una temporada para seguir avanzando juntos. El crecimiento del fútbol femenino es también el crecimiento de su arbitraje y desde AESAF seguiremos trabajando para contribuir a ese desarrollo", concluyó Pizarro.