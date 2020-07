AFE advierte que si se retira la Lista de Compensación "se anula" el Convenio Colectivo

Futbolistas ON pide a las futbolistas que no se dejen "engañar" por el sindicato que preside David Aganzo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) advirtió este jueves de que proceder a la nulidad de la Lista de Compensación del fútbol femenino provocará que "se anule" el Convenio Colectivo en su totalidad, aunque Futbolistas ON pide a las jugadoras que no se dejen "engañar" por el sindicato que preside David Aganzo.

Este jueves era la fecha fijada para que se celebrase en la Audiencia Nacional el juicio por la demanda de Futbolistas ON contra la AFE y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) para retirar esta cláusula del Convenio Colectivo, que fija unas cuantías impuestas por los clubes a sus futbolistas menores de 23 años que deberán pagar aquellos que quieran ficharlas y que podrían no estar ajustadas a la realidad.

El sindicato que preside Juanjo Martínez desea anularla porque considera que causa un grave perjuicio a las 17 jugadoras que han sido incluidas, y porque cree que va en contra de los derechos de estas futbolistas y que provocará la fuga de talento a otros países donde no exista.

A principios de junio, Futbolistas ON no llegó a un acuerdo con las partes en el acto de mediación que se llevó a cabo en el SIMA y por ello decidió llevar el caso a la Audiencia Nacional, con una demanda firmada por 10 de las 17 futbolistas. El juicio se fijó para el 17 de junio, pero se aplazó a este jueves, día en el que las partes se volvieron a encontrar tras fallar otra mediación el pasado lunes.

Tras este, AFE avisó del peligro de anular esta cláusula porque anularía el convenio firmado, "tal y como está reflejado en la Disposición Adicional Primera". Esta señala que 'En el supuesto de que la jurisdicción laboral declare la improcedencia de alguna de las cláusulas pactadas, quedará sin efecto la totalidad del Convenio, que deberá ser negociado íntegramente', recordó el sindicato en un comunicado.

La asociación señaló igualmente que "entiende que no es un conflicto colectivo" y que, como manifestó "el pasado 4 marzo durante la reunión de la Comisión Paritaria", "da derecho a las futbolistas a reclamar judicialmente en relación al 'quantum'". Además, este artículo es "idéntico" al del convenio masculino y recalcó que "todas las partes implicadas en este conflicto suscribieron en su momento" un Convenio Colectivo, del que dice que actualmente está "en trámite de registro en el Ministerio de Trabajo".

La AFE también apuntó que ya hay "once futbolistas" que se han acogido a lo estipulado en el Convenio Colectivo en relación a esta cláusula y que si se anulara, la renovación de su contrato "quedaría en el aire".

"Una vez más, AFE quiere manifestar que el camino adecuado es establecer unos criterios objetivos para modular las cantidades a fijar en la Lista de Compensación y no poner en peligro el Convenio Colectivo.

AFE trabaja en todo momento por responsabilidad y pide al resto de las partes que trabajen en el mismo sentido", añadió el sindicato.

"BUENAS SENSACIONES" EN FUTBOLISTAS ON

Además, considera que el convenio es "beneficioso" para las futbolistas y que ha permitido beneficiarse a las que se les ha aplicado un ERTE durante el parón por el coronavirus ya que si no existiese el convenio "hubieran cobrado 200 euros". "Tampoco podemos olvidarnos de las jugadoras que estaban en un filial y han jugado más de 10 partidos en el primer equipo, cobrando lo estipulado en el convenio", puntualizó.

Por su parte, Futbolistas ON aseguró tener "buenas sensaciones" tras el juicio y se mostró crítico con esta actitud del sindicato, "que ahora dice que el Convenio Colectivo 'está en trámite', y que si 'se anula la cláusula, se anula el convenio'". "Futbolistas, no os dejéis engañar. ¡No es verdad!", replicó a través de su cuenta oficial de 'Twitter'.

"Esta mañana he echado en falta al presidente de AFE en la Audiencia Nacional. Parece que a David Aganzo las futbolistas no le importan, aunque la postura de AFE yendo en contra de los derechos de las jugadoras lo confirma. Futbolistas ON no pone en peligro el Convenio, ¡lo puso AFE!", afirmó el presidente de Futbolistas ON, Juanjo Martínez, en su cuenta de 'Twitter'.