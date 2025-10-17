AFE anuncia una protesta general en los partidos de la novena jornada por el partido en Miami

Los futbolistas harán un plante inicial de 15 segundos y FASFE pide a las aficiones que lo aplaudan

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes "una acción de protesta" con el "apoyo de los capitanes de Primera" durante la jornada nueve de LaLiga EA Sports, contra la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos, mientras que la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) pidió a las aficiones que apoyen ese rechazo al proyecto.

"La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", anunció AFE en un comunicado.

Los partidos de este fin de semana, empezando por el Real Oviedo Espanyol de este viernes, tendrán 15 segundos iniciales de plantón por parte de los jugadores, que no disputarán el balón durante ese periodo. AFE explicó que no participarán los jugadores de Villarreal y FC Barcelona, partido de la jornada 17 que está programado por la patronal para jugarse en Miami el 20 de diciembre.

"El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club", añade.

Por otro lado, AFE "exige a la patronal la creación de una mesa de negociación". "Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación", apunta.

Además, la Asociación pide a LaLiga que "comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

Por su parte, desde FASFE también se sumaron a la protesta contra "el empecinamiento de LaLiga de seguir adelante con los planes de celebrar el partido Villarreal CF - FC Barcelona del próximo mes de diciembre en Miami, pese a la oposición unánime de todos los grupos". "Para este primer fin de semana y para mostrar la unión de los principales grupos implicados en el fútbol, hacemos un llamamiento a todas las aficiones de Primera División a que muestren su rechazo al plan permaneciendo de píe y aplaudiendo durante los primeros 15 segundos de los partidos de la jornada mientras los futbolistas expresan su rechazo en el terreno de juego permaneciendo inmóviles en ese mismo periodo", apunta FASFE.

"Con esto pretendemos evidenciar la repulsa a la deslocalización de nuestro fútbol que plantea todo el mundo del fútbol, desde la cancha hasta las gradas, frente a la obsesión de LaLiga de seguir adelante con este demente plan de robar el fútbol a sus comunidades que, en palabras del Comisario de Deporte de la UE Glenn Micallef 'no es innovación sino traición'", añade.

Además de esta movilización y "las que sigan hasta detener este proyecto", FASFE explica que seguirá trabajando. "Junto a nuestros compañeros europeos de la red Football Supporters Europe y norteamericanos del Independent Supporters Council nos hemos dirigido hoy mismo a la CONCACAF solicitando participar en el proceso de consultas previo a su decisión sobre otorgar o no su permiso para la celebración del partido en Miami", dice.

"También seguimos trabajando a nivel estatal para que el CSD en virtud de sus competencias revoque el permiso otorgado por la RFEF para deslocalizar el Villarreal CF - FC Barcelona", termina.