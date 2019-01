AFE insiste junto al Reus en pedir la suspensión del partido contra el Málaga por "fuerza mayor"

Publicado 04/01/2019 20:12:08 CET

"Sorprende que el juez de LaLiga diga que AFE no ha pedido medidas provisionales"

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) insistió este viernes en pedir, junto a los jugadores del Reus, la "suspensión" de la próxima jornada de LaLiga 1/2/3 para el cuadro catalán en Málaga, en petición formal a la Real Federación Española de Fútbol, por causa de "fuerza mayor" y "desigualdad deportiva" ante los impagos a una plantilla que a día de hoy tiene inscritos solo 12 licencias.

A través de un comunicado, AFE expuso su posición en defensa del Reus y respondió a la resolución del Juez de Disciplina Social de LaLiga, que desestimó este mismo viernes suspender los partidos del equipo catalán pese a los retrasos en el pago de los salarios a sus jugadores. AFE repasa primero la complicada situación.

"Nuestra asociación ya denunció la precariedad en la que quedaba el Reus Deportiu después de que varios futbolistas se desvincularan de la disciplina del club. A fecha de hoy sólo hay inscritos 12 con licencia de primera plantilla, y con la previsible baja de dos más en breve", afirma.

"En el expediente incoado en la LaLiga con número 4/2018-2019 se solicitó por parte de su presidente la puesta en marcha de medidas cautelares ante el juez de disciplina social. Dando traslado a AFE de la misma, nuestra asociación considera que la situación del Reus es de clara inferioridad desde el punto de vista deportivo en relación a sus rivales, generándose una clara desigualdad en la competición", añade.

Con todo, AFE no entiende que el Juez de LaLiga decida no adoptar medidas en parte "si la AFE no ha interesado ninguna medida en concreto", tal y como dijo la resolución. "AFE, en su escrito de alegaciones, manifestó su posición favorable a que se tomaran las medidas cautelares tasadas en el ámbito de sus competencias", dice el organismo que preside David Aganzo.

"Por otro lado, en fecha de 4 de enero, después de la resolución sobre medidas provisionales del juez de disciplina social de LaLiga, sorprende que diga que AFE no haya pedido medidas provisionales, cuando en el escrito se dice que se tomen todas las medidas de acuerdo a las competencias de ese órgano", añade.

Por ello, AFE recuerda que en su día pidió "que se tomen las medidas pertinentes", "que se actúe de la manera que en Derecho corresponda para evitar perjuicios económicos, sociales y laborales a todos los futbolistas afectados".

Así las cosas, desde AFE, en consonancia con los jugadores del Reus, se han enviado escritos este mismo viernes a la RFEF para que se suspenda de momento el partido que este domingo debería medir al Reus con el Málaga en La Rosaleda. "En la mañana del día 4 de enero se envió un escrito a la RFEF para que también actúe en consecuencia y tome medidas para evitar que el Reus continúe en esta situación de desigualdad deportiva", afirma.

"Y esta tarde AFE y el resto de jugadores del Reus han solicitado a la Federación, en aplicación del artículo 239- fuerza mayor -, la suspensión del partido de la próxima jornada por las razones antes expuestas. En AFE siempre hemos entendido que debe prevalecer la defensa de los futbolistas, los actores principales de este deporte y que hacen grande una competición", finaliza.