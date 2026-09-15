Aganzo pide "unidad" para apoyar al futbolista en su retirada: "No somos juguetes rotos"

Archivo - David Aganzo, presidente de AFE y AIF. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, defendió que la propuesta de la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF), que también dirige, es "valiente y novedosa" que busca "transparencia", además de pedir "unidad" entre sindicatos, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga para apoyar al futbolista en su retirada, porque no son "juguetes rotos".

"Lo único que buscamos es transparencia, derechos. La parte europea está mucho más desarrollada que la africana, por ejemplo, hay que buscar soluciones. No podemos engañar a los futbolistas. En el momento que nos engañen una vez, nuestra confianza está perdida. Con AIF buscamos convenios colectivos, colaboración con FIFA", afirmó Aganzo durante una ponencia en World Football Summit.

El presidente de AIF y AFE reconoció que con el sindicato lanzado en el mes de abril de este año tienen "muchos temas que tratar, como el calendario mundial, las condiciones laborales de nuestros compañeros, la adaptación de compañeros que van a otros países". "La propuesta de AIF es novedosa y valiente, nos hemos puestos a trabajar con transparencia de cara al futbolista, sabiendo lo que necesita", defendió.

"Sabemos lo que necesitan en África, allí muchos no tienen salarios mínimos, les prometen muchas cosas y luego no se cumplen. Estamos hablando de personas, el fútbol tiene que evolucionar a industria, pero yo lo llamo deporte. Y las personas tienen unas condiciones mínimas para poder trabajar", agregó.

Además, abordó la retirada profesional en el fútbol, porque los futbolistas "tienen dos debuts". "Los focos ya no te iluminan, la luz se apaga y el futbolista no está preparado. Animo desde AIF y los sindicatos nacionales a reinventarse para seguir adelante con nuestras vidas", expresó.

"Uno de los objetivos de AIF es la formación y la edad debe ser casi prematura. Igual que los niños tienen que estudiar, los futbolistas tienen que tener formación de todo tipo, financiera, de salud. Muchos futbolistas ganan muchísimo dinero y luego lo pierden. Ligas y sindicatos tienen que trabajar conjuntamente, no somos juguetes rotos", señaló.

Aganzo recordó que "a los 36, 38 ó 40 años las carreras acaban y no solo es labor de los sindicatos" apoyar al futbolista en su nueva etapa. "Nosotros no tenemos contratos indefinidos, nuestra carrera se puede acabar con una lesión de gravedad. Sindicatos y, a nivel español, Federación y LaLiga tenemos que tener unidad para que no vuelva a pasar que cuando una carrera se acaba, el futbolista no sepa qué hacer", zanjó.