Aimar Oroz: "Sabemos que no estamos bien, pero no miramos la clasificación"

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del CA Osasuna Aimar Oroz admite que "no" están "bien" esta temporada, en la que se sitúan solo un punto por encima de la zona de descenso a la Liga Hypermotion, aunque no miran la tabla y se centran en "intentar ganar" cada partido, seguro de que le dan "la vuelta" a la actual situación, mientras que, a nivel personal, asegura estar "muy a gusto" en el club navarro y que sería "muy chulo" ir con la selección pese a que sabe que hay mucha competencia en su puesto.

"No miramos la clasificación. Obviamente sabemos que no estamos bien, que nos está costando sacar puntos, y que estamos ahí cerca del descenso, pero no lo comentamos. Nos centramos en lo que estamos haciendo o dejando de hacer, más que en la clasificación", confesó el canterano del club navarro en una entrevista a Europa Press, durante el acto celebrado por el patrocinador Kosner con motivo de la renovación del acuerdo hasta 2028.

Osasuna es el peor equipo de LaLiga EA Sports como visitante, todavía no han ganado lejos de Pamplona, y ese es un tema que preocupa en el vestuario. "También lo hemos hablado. Llevamos unas temporadas que en casa nos sentimos muy poderosos y luego fuera de casa más vulnerables. No sabría decir si es un tema mental o de confianza, de que en casa sabemos que El Sadar empuja y los equipos también se echan un poco más atrás, pero no sabría decirte", apuntó.

"Somos un equipo con gente que lleva muchos años también y hay experiencia como para no pensar que el partido fuera de casa nos va a costar más. Cada partido es un mundo y vamos a intentar ganar cada uno, aunque no se nos está dando fuera de casa", incidió el futbolista navarro al respecto.

Oroz se perdió ocho partidos los primeros meses de temporada por una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo, aunque se encuentra "cada día mejor", ha podido disputar los dos últimos encuentros del equipo y se encuentra "bien" para jugar este sábado contra la Real Sociedad. "Dentro del vestuario, mientras nos quedamos en el equipo, todos vamos ganando importancia y me considero un líder en ese sentido", comentó.

El conjunto 'rojillo' ha cambiado de entrenador las dos últimas temporadas, desde la salida de Jagoba Arrasate, aunque el centrocampista considera que "cada año el equipo va a más", están "más asentados" y tanto Vicente Moreno el curso pasado, como Alessio Lisci este "han hecho las cosas bien". "Ahora estamos en una mala dinámica, pero seguro que le damos la vuelta", confió.

Sobre la forma de jugar del equipo, el futbolista español cree que "es parecida". "Estos tres años, con matices de cada entrenador, el equipo es el mismo. Hay momentos en los que uno mismo se siente mejor y otros que no estás tan cómodo o tan bien físicamente. Ha habido momentos mejores y peores durante las temporadas, pero no sabría decir con qué modelo o con qué entrenador me siento mejor", argumentó.

Preguntado por sus objetivos durante las próximas temporadas en Osasuna, con el que tiene contrato hasta 2029, enfatizó que quiere "mejorar cada día". "Luego, colectivamente, diría que cada año tenemos que intentar estar lo más arriba posible en la tabla y en la Copa del Rey, si se puede algún año volver a jugar otra final, pues estaría guapo, aunque es difícil", replicó.

Aimar Oroz está "muy a gusto" y "como en casa" en el club pamplonés, en el que lleva "muchos años" y tiene "todo" lo que quiere, aunque reconoce que "el fútbol da muchas vueltas". "Para mí, el día más especial fue mi debut como titular contra el Sevilla, marcando. Fue increíble", recordó.

Por último, en relación con sus esperanzas de ir convocado con la selección española absoluta, con la que ya fue campeón olímpico en París 2024, siendo titular en todos los partidos, dice que "hay que pelearlo". "Desde luego que estaría chulo poder ir, aunque en el medio hay muy buenos jugadores. Yo voy a seguir trabajando, confiando en mí y si se da, sería una alegría", finalizó.