Aitana Bonmatí vuelve a entrenar con el FC Barcelona tras cuatro meses de baja

Archivo - Aitana BonmatÍ durante un partido con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española del FC Barcelona Aitana Bonmatí tiene cerca ya su regreso a los terrenos de juego y este jueves dio un paso ya casi definitivo al realizar su primer entrenamiento con todo el grupo, según informó el conjunto blaugrana.

La triple Balón de Oro se lesionó de gravedad a finales del mes de noviembre en un entrenamiento con la selección en la víspera a jugar el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones contra Alemania. La de San Pere de Ribes, "tras un mal apoyo en una acción fortuita", según indicó ese día la RFEF, sufrió una fractura en el peroné izquierdo.

Bonmatí pasó por el quirófano el pasado 2 de diciembre y el FC Barcelona informó que estaría "alrededor de cinco meses" sin jugar, unos plazos que la futbolista catalana parece haber acortado para estar lista para el tramo decisivo de la temporada, sobre todo en la Liga de Campeones, con el inicio de las semifinales ante el Bayern Múnich alemán programadas para el 25 de abril.

"No puedo confirmar nada, pero mi objetivo es estar ese día (Bayern). No pude estar el otro día (ante el Real Madrid) con mis compañeras y lo vi desde fuera, que fue un día emocionante y el público respondió superbien, pero verlo desde fuera duele, así que espero al menos poder estar dentro la próxima vez", señaló la blaugrana este miércoles al micrófono de Movistar+.