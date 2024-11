Aitor Paredes: "Sabía que no me iban a regalar llegar a la selección por haber estado en la Sub-21"

"Me hubiera gustado estar en los Juegos, pero Santi Denia demostró que llevó a un muy buen grupo"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Athletic Club Aitor Paredes tiene claro que no le iban "a regalar" la llamada con la selección española pese a haber tenido un papel predominante en la Sub-21 que fue subcampeona de Europa en 2023 porque este paso "es un salto grande", aunque admite que sí esperaba que le llegase "en algún momento" como sucedió en esta última lista para los duelos ante Dinamarca y Suiza de la Liga de Naciones, y que para su equipo y para Lezama es "un orgullo" que vayan tantos jugadores en este gran momento.

El central vasco fue una de las novedades del seleccionador Luis de la Fuente para estos dos últimos choques del 2024 e incluso tuvo la oportunidad de debutar oficialmente este lunes, y como titular, en la victoria por 3-2 ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.

El vizcaíno se convirtió en el vigésimo debutante de la mano de Luis de la Fuente y no ocultó que ya estar en la lista de convocados le parecía "especial". "La verdad que me sorprendió porque no sabía ni que era la convocatoria ese día, pero había unas cuantas veces que Luis me tenía en la prelista y esperaba que en algún momento pudiera llegar el día", señaló a Europa Press durante la concentración de la 'Roja'.

Y su acoplamiento y el control de los nervios con este salto a la Absoluta le ha resultado "un poco más fácil" gracias a la presencia de compañeros de equipo como Nico Williams y Dani Vivian. "En el grupo la mayoría es mucha gente nueva y, menos con Baena, no había coincidido con nadie. Es un grupo muy bueno y se nota, Creo que los éxitos que han tenido en el pasado se debe también un poco a ese grupo que hacen", advirtió.

Su convocatoria añadió a un futbolista más del País Vasco en la selección junto a Alex Remiro, Martín Zubimendi, Mikel Oyarzabal y los mencionados Williams y Vivian, además de un navarro como Mikel Merino. "Algo tendremos los futbolistas del Norte, ¿no?", señaló sonriente. "La verdad es que es algo que habla bien del trabajo que se está haciendo ahí tanto en la Real Sociedad como en el Athletic. En nuestro caso, habla bien de Lezama, que es donde nos formamos y que ver que venimos tres o cuatro es un orgullo para el club", añadió.

Paredes sí nota el salto de estar en una Absoluta, sobre todo en cuanto a "ritmo y calidad". "Es normal, al final son los mejores jugadores de España y en algo se tiene que notar. La verdad que estoy disfrutando de entrenar con ellos y aprendiendo cosas", remarcó en relación a esos primeros días en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El central era el titular de la Sub-21 que en 2023 se proclamó subcampeona de Europa, pero su llamada por Luis de la Fuente, pese a su gran estado de forma, ha tardado quizá algo más de lo esperado. "Al final es un salto grande pasar de la Sub-21 a la Absoluta, que ya no está limitada por edad y hay mucha gente veterana que ya tiene un peso y el seleccionador los conoce. No entraba ni en mis planes estar con la Absoluta y sabía que no me lo iban a regalar por haber estado con la Sub-21, así que estoy disfrutando de estar aquí y la verdad que muy contento y agradecido a Luis", opinó.

Tampoco entró en la lista para los Juegos Olímpicos. "Me hubiera gustado, es una experiencia que no voy a poder volver a vivir ya creo que nunca. Fue una decisión de Santi (Denia, seleccionador), que me pareció que llevó a un muy buen grupo y lo demostraron, se llevaron el oro a casa y yo contento porque muchos de ellos estuvieron conmigo en la Eurocopa Sub-21 y la verdad que me alegré", admitió el defensa del Athletic.

Ahora, con 24 años, ha aterrizado en una campeona de Europa donde hay mucha juventud. "Los veteranos aquí son ya gente de 23 años. Es una pasada los chavales como están tirando del fútbol y se nota también en el ambiente del grupo que es más dicharachero y más bromista. Creo que cuando te vas haciendo mayor y vas teniendo hijos como varios del grupo vas cambiando personalmente y se nota en las comidas y en las charlas y todo", afirmó el vizcaíno.

Uno de esos jóvenes es Nico Williams, cuya actuación en la pasada Eurocopa "no" sorprendió a su compañero. "Cuando le ves todo el año entrenar y competir en el día a día, no sorprende. De hecho, te lo esperas, porque estás viendo que el partido está para él y cada vez que le dan el balón dice, al lateral se la va a hacer. La verdad que nos alegramos mucho por él porque es muy buen tío y es trabajador, creo que se lo merece", confesó del extremo, 'MVP' de la final ante Inglaterra.

En la Absoluta se reencuentra con un Luis de la Fuente con el que coincidió en la Sub-19 y que "sigue mandando los mismos mensajes y siendo igual de cercano". "Nos recibe con los brazos abiertos a todos y está feliz de vernos. Al final, lo importante es ganar y conseguir cosas importantes en lo deportivo, pero la verdad es que se agradece que sea tan cercano", apuntó.

Su presencia en esta última convocatoria puede servir también de acicate para reforzar su moral de cara a estar en las citas importantes del año que viene como la fase final de la Liga de Naciones, aunque eso "queda lejos". "El hecho de estar aquí y de que el seleccionador me vuelva a ver y que me tenga presente, creo que es bueno. Seguiré peleando en mi club, que es donde me toca hacer bien las cosas y ojalá que me vaya bien para tener premios como el de venir aquí", subrayó.

LAPORTE, "UN REFERENTE"

En la línea defensiva también coincide con Aymeric Laporte, "sin duda" uno de sus referentes cuando él estaba en las categorías inferiores del Athletic Club. "Recuerdo incluso verle en la Champions Juvenil, en San Mamés, algún partido, y la verdad es que sí que le veía referente. Además, era muy joven, jugaba muy bien con el pie, me encantaba y la verdad es que nunca había coincidido con él en un campo de fútbol, y estoy escuchando sus comentarios que hace en el campo y aprendiendo también. Creo que estas convocatorias sirven también para ver cómo se trabaja en otros clubes", recalcó.

El hispano-francés es el central zurdo casi inamovible, mientras que Paredes tiene como uno de sus competidores a su compañero de equipo Dani Vivian, con el que se lleva "muy bien". "El hecho de jugar juntos y de compartir vestuario ya hace que seamos muy cercanos. Hemos jugado muchos partidos juntos y nos entendemos bien, creo que la competencia es buena pero es sana y obviamente queremos lo mejor para los demás y que le vaya bien a él o a mí va a hacer que nos vaya bien a todos", manifestó.

"No es fácil que dos centrales se compenetren bien y que se entiendan de por sí el primer día, pero van pasando las sesiones y te vas entendiendo mejor, vas comentando, ves cómo se mueve, en qué momento se mueve para un lado, para el otro, lo vas viendo con los entrenamientos y los partidos. Creo que ahora me entiendo mejor con 'Vivi' porque el hecho de compartir tanto tiempo juntos hace que ya, sin mirarle, sepa lo que está haciendo, mientras yo estoy corriendo al otro lado", añadió al respecto.

El central habló también de la evolución del defensa en el fútbol moderno. "Cuando subí a nivel profesional ya estaba el tema de apretar en campo contrario y esas cosas, pero la verdad es que sí que ha cambiado. Cuando hablo con veteranos del Athletic sí que ven la diferencia del cómo se defendía antes a cómo se defiende ahora. Para ellos, nosotros somos los 'moñas' y nosotros vemos que ellos seguramente no podrían hacer unas cosas que hacemos ahora. Está claro que el papel ha cambiado, pero se trata de ir todo el grupo como un bloque", sentenció.