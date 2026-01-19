Akor Adams acude al rescate del Sevilla en Elche

Akor Adams en el Elche-Sevilla - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha salvado un punto ante el Elche CF (2-2) este lunes, en el último partido de la vigésima jornada de LaLiga EA Sports, en el que ha logrado neutralizar un 2-0 de los ilicitanos con dos tantos del nigeriano Akor Adams en el tramo final, que permite al equipo cortar su racha de derrotas.

En su centenario con la camiseta franjiverde, Aleix Febas encontró un agujero por dentro justo antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora; buscó a Neto, que le devolvió la pared, y desde la frontal ajustó un disparo con la derecha al palo corto al que no pudo llegar Odisseas Vlachodimos (min.14).

Josan trató de aumentar la renta ilicitana con un chut que se marchó por encima de la portería sevillista, una ocasión a la que respondió Batista Mendy haciendo temblar el larguero. Bajos palos, Vlachodimos apareció para negar el gol con una mano providencial a Álvaro Rodríguez, que remató de primeras un centro de Germán Valera.

También Iñaki Peña tuvo tiempo de lucirse, prácticamente un minuto después, al estirarse y sacar la manopla para evitar el tanto de Djibril Sow. Justo antes del descanso, Álvaro volvió a buscar la escuadra, pero su rosca se marchó fuera por muy poco.

Tras el paso por vestuarios, el Elche golpeó de nuevo, esta vez a balón parado. Los de Eder Sarabia aprovecharon un mal despeje de los nervionenses y Germán Valera recogió el esférico, y con un disparo de primeras con la zurda estableció el 2-0 (min.55).

Aún así, el conjunto de Matías Almeyda no bajó los brazos y se quedó cerca de recortar distancias con un nuevo remate al travesaño de Oso y con un disparo de Isaac Romero que taponó Peña, y finalmente lo logró a 15 minutos del final, cuando Akor Adams cazó un rechace tras un balón al palo de Oso que solo tuvo que empujar (min.75).

No sería la última del nigeriano, que a punto de llegarse al descuento tuvo la oportunidad de plantarse ante los once metros después de que el colegiado señalase penalti por mano en el área de Álvaro Rodríguez. Con un potente lanzamiento a la escuadra, igualó la contienda (min.92).

El empate permite al cuadro nervionense cortar una serie de tres derrotas ligueras consecutivas -cuatro entre todas las competiciones- y alcanzar los 21 puntos, dos más que los que marcan el descenso. Los ilicitanos, octavos, suman 24 unidades.