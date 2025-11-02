Alavés - Espanyol: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Sobre el césped de Mendizorroza se verán las caras el Alavés y el Espanyol. Sin el lesionado Jon Pacheco ni el suspendido Facundo Garcés, y con 12 puntos en la tabla, los locales recibirán a un adversario alegre por su 125º aniversario y sus positivos resultados logrados hasta el momento en este arranque de curso 2025/26.
POSIBLES ALINEACIONES
Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Diarra, Yusi; Vicente, Ibáñez, Blanco, Aleñá; Martínez y Boyé.
Espanyol: Dmitrovic; Sánchez, Riedel, Cabrera, Romero; Dolan, Lozano, Edu Expósito, Milla; Roberto y Pickel.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Deportivo Alavés y Espanyol de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 2 de noviembre a las 16.15 horas en Mendizorroza.
DÓNDE VER
El duelo entre los babazorros y los pericos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.