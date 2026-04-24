Alavés y Mallorca luchan por la permanencia y el Valencia necesita a Mestalla ante el Girona

Archivo - Vedat Muriqi y Antonio Blanco durante el Alavés-Mallorca de LaLiga EA Sports 24-25 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los estadios de Mendizorrotza y de Mestalla serán testigos este sábado de dos duelos clave para la permanencia en LaLiga EA Sports, sobre todo el que librarán en Vitoria el Deportivo Alavés y el RCD Mallorca, mientras que el Valencia CF necesita a su público para batir a un Girona FC que quiere dar por cerrada su salvación, en partidos correspondientes a la jornada 32 del campeonato.

La jornada entre semana de la Liga tras el parón por la final de la Copa del Rey Mapfre no fue beneficiosa para ninguno de estos cuatro equipos. Ninguno de ellos ganó, con los bermellones y los 'che' repartiéndose un punto que supo a poco en el Estadi Mallorca Son Moix, y el equipo vitoriano y el catalán sumando derrotas ajustadas.

Y ahora el Mallorca quiere recuperar lo perdido en un encuentro con bastante sabor a final (14.00 horas) ante un Alavés que no pudo arañar nada en su visita al Santiago Bernabéu y que ahora querrá hacerse fuerte en su estadio para salir del descenso al que podría caer el equipo balear al término de la jornada.

Los dos están muy acuciados, separados por tan sólo dos puntos, aunque la presión seguramente es mayor para los de Quique Sánchez Flores, que arrancan esta jornada antepenúltimos y que necesitan más los puntos por jugar ante su afición frente a la que todavía no sabe lo que es ganar el técnico madrileño.

De hecho, este sábado se cumplirán tres meses desde el último triunfo local 'babazorro', por 2-1 ante el Real Betis, y el Alavés sabe lo que se juega porque la próxima jornada repetirá en Mendizorrotza en un derbi contra el Athletic Club y es una buena oportunidad para ganarse depender de sí mismo en una pelea con nueve equipos en siete puntos.

Y esta sequía 'babazorra' ante su afición la quiere alargar un Mallorca que llegará a Vitoria con el lastre anímico de ser el segundo peor visitante de LaLiga EA Sports con tan sólo seis puntos sumados de 45 posibles y con su única victoria muy lejos, el pasado 18 de octubre, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto bermellón parece haber mejorado con la llegada al banquillo del argentino Martín Demichelis y ha aprovechado bien un calendario donde de sus últimos cinco partidos, cuatro fueron en su feudo, de donde sacó 10 puntos, apoyado en el gran estado de forma de Vedat Muriqi, que querrá regalarse goles por su 32 cumpleaños de la víspera del partido.

Quique Sánchez Flores no tendrá bajas relevantes para un once donde Pablo Ibáñez o Abde Rebbach, que vuelve tras sanción, podrían ser novedades respecto a la derrota del Santiago Bernabéu, mientras que Martín Demichelis sigue con bajas importantes como la del capitán Antonio Raíllo, Zito Luvumbo o Mateo Joseph y podría optar por el joven Jan Virgili como compañero de su goleador.

EL VALENCIA NO QUIERE 'ENCENDER' A MESTALLA

Por su parte, en el Estadio de Mestalla (18.30 horas) se darán cita el Valencia CF y el Girona FC, dos equipos que todavía no pueden despistarse demasiado, sobre todo el conjunto 'che' que, con 36 puntos, está a tan sólo tres de una zona de descenso más lejana para el gironí.

El equipo que entrena Carlos Corberán no se encuentra en un gran momento y el salvador gol de Sadiq Umar en Palma evitó que encajase una tercera derrota seguida. Aún así, el panorama no es alentador y necesitará argumentos para enganchar a una afición un año más disgustada y decepcionada con su rendimiento de cara a que no se vuelva en su contra en un partido con sabor a final.

El calendario del conjunto valencianista no es demasiado amable, pero tiene una buena oportunidad ahora de coger aire y evitar que aumenten las urgencias con dos partidos seguidos como local, el de la próxima semana ante un Atlético de Madrid más centrado seguramente en la pelea por estar en la final de la Champions.

Enfrente, un Girona que no pudo certificar prácticamente su permanencia tras una temporada irregular después de caer por 2-3 en Montilivi ante el Real Betis para continuar, con 38, al borde de la franja de los 40 puntos y que querrá hacer un partido largo para aprovechar el nerviosismo que pueda trasladar la grada de Mestalla.

El conjunto que entrena Míchel Sánchez no consigue dar en este momento con la tecla cuando juega a domicilio, aunque en la última salida, al Santiago Bernabéu, arañó un valioso punto. Sin embargo, sólo tiene tres victorias como visitante, la última el pasado 16 de enero, en el derbi ante el RCD Espanyol.

Carlos Corberán ha perdido por lesión a otro lateral derecho, Thierry Correia, por lo que tendrá que jugar, salvo sorpresa, al argentino Renzo Saravia, refuerzo invernal que no había tenido minutos hasta el pasado miércoles por la lesión del portugués, mientras que recupera para la defensa de Unai Núñez. Míchel podría apostar por el mismo once que contra el Betis, con algún retoque como la entrada de Thomas Lemar.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 32 DE LALIGA EA SPORTS.

Deportivo Alavés-RCD Mallorca. Alberola Rojas (C.C-manchego) 14.00.

Getafe CF-FC Barcelona. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Valencia CF-Girona FC. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30.

Atlético de Madrid-Athletic Club. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.