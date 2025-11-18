Aleix García: "El empate nos va a servir para aprender"

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Aleix García comentó este martes que el empate ante Turquía en la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial "va a servir" al equipo para "aprender", ya que son conscientes de que tienen cosas que deben "mejorar", aunque resaltó que el equipo compitió "muy bien" y que no se pueden ganar todos los partidos.

"El empate nos va a servir para aprender, seguro que analizaremos el partido de hoy porque hay cosas que debemos mejorar para lo que viene. No todos los partidos se pueden ganar, creo que el equipo ha competido muy bien y hay que darle mucho valor a lo que hemos hecho durante todos estos meses para estar en un nuevo Mundial", afirmó el centrocampista español del Bayer Leverkusen tras el empate 2-2 ante Turquía en La Cartuja.

Aleix García apuntó que pese a querer hacer "el partido perfecto" no tuvieron el "acierto de cara al gol", un factor "clave" para el resultado final. "Turquía prácticamente no hubiera tenido opciones. Pero los dejamos en el partido y tuvimos poca fluidez. Aun así, el equipo ha competido muy bien y se merecía la victoria", añadió.

El catalán señaló que el equipo "siempre juega muy bien y bonito" pero que no puede ganar todos los partidos. "Cuando un resultado no es victoria, resalta. Pero estamos orgullosos porque creo que hemos creado muchísimas ocasiones, aunque no ha querido entrar en el balón. Ahora centrarnos cada uno en su club y preparar marzo que va a ser muy bonito", agregó.

"Me he sentido muy bien. A nivel grupal, no ha sido nuestro mejor partido, no sé si ha sido por el estado del campo, que tampoco estaba muy bien. Pesan las piernas y son muchos partidos. Estoy muy contento de jugar mi primer partido oficial como titular y 90 minutos, más alrededor de estos jugadores, que es un privilegio", dijo sobre su primera titularidad en un partido oficial como internacional.

En cuanto a estar en la lista para el Mundial, confesó que es algo "importantísimo" para él, aunque es consciente de que "va a haber tortas". "Somos todos muy buenos y el entrenador lo va a tener difícil para elegir. La cuestión es ponérselo complicado al míster y que tenga que tomar esa decisión", subrayó.

Por último, sobre el favoritismo de España en el Mundial, incidió en que deben ir "partido a partido". "Sí que es verdad que estamos demostrando que tenemos una gran selección con grandes jugadores. Pero hay muy buenas selecciones con mucho nivel. Está claro que sobre el papel sí que nos pondrán como una de las favoritas, pero va a ser muy complicado", concluyó.