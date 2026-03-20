Alejandro Domínguez: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó"

Archivo - El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, en un aimagen de recurso. - Europa Press/Contacto/Crizam FranÃÂa, Crizam Fra

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, defendió que la selección argentina de fútbol es "bicampeona de la Finalissima", porque a su parecer el combinado español "no se presentó" en el encuentro que debía disputarse en Catar el próximo 27 de marzo, pero que se canceló por el conflicto en Oriente Próximo.

"¿Sabes quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron", manifestó el presidente argentino en conversaciones con el medio argentino Radio La Red.

El dirigente señaló a la selección española como la responsable de no disputarse dicho encuentro internacional entre la campeona de Sudamérica y la campeona de la Eurocopa, por lo que autoproclamó a los argentinos como "bicampeones de la Finalissima", tras conquistar el trofeo en 2022 ganando a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley (Londres).

Domínguez aprovechó para mostrar su "satisfacción medida" tras confirmar mayor ingresos para los clubes sudamericanos. "El fútbol sudamericano no tiene techos entonces considero que en la medida que sigamos vamos a tener más ingresos lo cual significará más redistribución de premios", afirmó al mismo tiempo que admitió que "la violencia y el racismo no tienen lugar en el deporte y mucho menos en el fútbol".