Álex Baena, operado de apendicitis

Imagen de archivo de Álex Baena en el partido de la primera jornada de liga contra el Espanyol. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del Atlético de Madrid Álex Baena fue operado de apendicitis aguda este martes, por lo que estará de baja entre tres y cuatro semanas, llegándose a perder hasta seis encuentros, entre ellos el estreno de la Liga de Campeones y el derbi ante el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, según un comunicado.

"Álex Baena ha sido intervenido con éxito este martes 2 de septiembre de una apendicitis aguda. La cirugía laparoscópica transcurrió con total normalidad y el jugador se encuentra bien", informó el conjunto rojiblanco en un comunicado.

El ex jugador del Villarreal "se encuentra bien", aunque permanecerá ingresado "a la espera de recibir el alta hospitalaria" y está "pendiente de evolución" para reincorporarse a los entrenamientos. Ahora, afronta un periodo de baja podría ser de hasta un mes, por lo que está en el aire su participación en el estreno de la Champions frente al Liverpool en Anfield (17 de septiembre) y el derbi contra el Real Madrid (28).

El atacante andaluz solo ha podido disputar un partido con el Atlético de Madrid en la primera jornada de LaLiga EA Sports contra el Espanyol, tras ser fichado este verano, debido a una "lesión muscular de bajo grado" sufrida en un entrenamiento el pasado 20 de agosto. Precisamente el lunes volvió a pisar césped, aunque todavía no se había reincorporado con el grupo.