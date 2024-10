Alex Ferguson dejará de ser embajador del United

LONDRES, 15 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El exentrenador del Manchester United Alex Ferguson dejará de ser embajador de los 'Diablos Rojos' al final de la presente temporada como parte de la política de recorte de gastos que está llevando a cabo el club inglés.

El escocés ganó 38 trofeos en el United durante su etapa de casi 27 años en el banquillo, incluyendo 13 títulos de la Premier League y dos Ligas de Campeones. Ahora, según publicó la agencia de noticias PA, Ferguson habría llegado a un acuerdo amistoso con el club para cesar en sus funciones de embajador cuando termine la temporada que acaba de comenzar.

La noticia del acuerdo con Ferguson, de la que informó en primer lugar The Athletic, forma parte de un ejercicio más amplio de recorte de gastos por parte del United, bajo la dirección de Ineos, responsable de las operaciones futbolísticas del club desde que su fundador, Jim Ratcliffe, completó la compra de una participación del 27,7% a principios de este año.

Fuentes del club afirman que no ha habido acritud por este asunto, ya que Ratcliffe se reunió con Ferguson cara a cara para decirle que el club no podía seguir manteniendo los pagos a los embajadores. The Athletic informó de que Ferguson había recibido 2,5 millones de euros por sus funciones de embajador. Ahora, seguirá siendo director no ejecutivo de la junta.

El mes pasado, el United registró unas pérdidas de más de 135 millones de euros para el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2024, pero el club insistió en que cumple con las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League (PSR).

El club está trabajando para alcanzar una base financiera más sostenible y ha puesto en marcha una serie de medidas de ahorro, entre ellas, un programa de despidos que reducirá 250 puestos de trabajo en todos los departamentos hasta finales de agosto. En sus cuentas de fin de año, el club afirma que prevé que las indemnizaciones por despido ascenderán a unos 12 millones de euros.

Se espera que el conjunto de las medidas supongan un ahorro total de entre 47 y 54 millones de euros, y el club prevé que tengan un impacto positivo en los resultados financieros del United para 2025 y 2026.