Àlex Moreno pide "remar todos en la misma dirección" para mejorar la situación del Girona

Àlex Moreno, nuevo jugador del Girona FC, ha asegurado este miércoles que lo que tienen que hacer los futbolistas que se queden en el club es "remar en la misma dirección" para sacar adelante la complicada situación que vive en estos momentos el equipo 'gironí' tras ser goleado en las dos primeras jornadas de Liga.

"Ahora lo que tenemos que hacer todos es remar en la misma dirección. Los que vengan, pues, que se sumen al equipo y los que, tengan la opción de salir, pues, ya es opción del club y del jugador que quiera salir pero los que estemos aquí tenemos de remar todos en una y, sobre todo, pasa por este partido que llega ahora", ha asegurado Moreno en el acto de presentación de su fichaje y en relación con la visita del Sevilla FC este sábado.

El futbolista catalán, que llega procedente del Aston Villa, ha destacado que "tienen que darlo todo" y que los buenos resultados "vendrán". "Ahora mismo, compañeros y también el míster, los que sigamos aquí tenemos que tirar esto adelante, los que no, pues den un paso al lado, pero los que sigamos aquí que lo demos todo. Estamos vistiendo la camiseta de Girona y hay muchos aficionados detrás", manifestó.

Àlex Moreno volverá a ser entrenado por Míchel, como ya sucedió durante su etapa en el Rayo Vallecano, y dejó claro que el técnico madrileño es "el mismo" a pesar del paso de los años. "Es verdad que cuando pasan los años, siempre quieres mejorar por los errores que tú crees que cometes, y yo lo veo igual", explicó.

"Una persona bromista, pero cuando comienza a ponerse a trabajar, lo hace. Si te tiene que gritar, te grita, si te tiene que felicitar, te felicita. Pero le he visto como siempre, una persona cercana a ti, y que si te dice una cosa tanto mala como buena, te lo dice a la cara. Y una persona con la confianza de que no te mentirá y que siempre te dirá las cosas. Eso es lo importante", profundizó.

Además, ha revelado que habló con él antes de fichar por el club catalán y que el entrenador le dijo que "tenía ganas" de que llegase a Montilivi. "Él me conoce muy bien, sabe lo que puedo aportar al equipo, la profundidad y la velocidad por la banda y la experiencia", detalló el lateral, que ya tuvo minutos el pasado domingo en la dura derrota (5-0) frente al Villarreal CF.

"Siempre me gusta ayudar a los compañeros, tengo mucha experiencia, hoy estaba hablando con Jhon (Solís) sobre cosas que veo de él. Les puedo dar consejos de lo que yo he vivido, que quieran o no, pueden ayudar en el campo", ha remarcado el catalán sobre lo que puede aportar al equipo tras tantos años en la élite del fútbol.

Respecto al ambiente que se ha encontrado en el vestuario, Moreno ha revelado que se ha encontrado un equipo "muy sano" y que "eso es importante". "Siempre me han ayudado en todo cuando he llegado, las personas del club, eso yo lo agradezco mucho", destacó.

"El objetivo del Girona tiene que ser al final estar lo más arriba posible. No podemos tampoco marcarte algo para que luego a lo mejor sea un fracaso. Entonces nosotros tenemos que ir partido a partido para que estar lo más arriba posible y la competición nos dirá para lo que podemos luchar", concluyó el lateral, que espera empezar a darle la vuelta a la difícil situación que vive el club 'gironí a partir del encuentro del próximo sábado frente al Sevilla.