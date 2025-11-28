Alexia Putellas: "Después del 0-0, es una final a partido único"

Archivo - Alexia Putellas, en un partido con la selección española. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Alexia Putellas ha subrayado que, "después del 0-0" cosechado este viernes en Kaiserslautern, el encuentro de vuelta programado para el 2 de diciembre entre la 'Roja' y la selección alemana sí que será "una final a partido único" por el título de la Liga de Naciones Femenina.

"Ahora sí que es una final, después del 0-0 es una final a partido único. Evidentemente el factor estadio, con toda la gente que va a venir, pues va a ser la jugadora número 12, los vamos a sentir muy de cerca y queremos que noten el ambiente las alemanas también", declaró Putellas a RTVE en alusión al encuentro de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.

"Sí nos imaginábamos un partido duro. Ellas lo han intentado la primera parte, que sí que ha sido suya. En la segunda parte nosotras creo que hemos salido mejor y luego se ha vuelto como a abrir el partido. Es cierto que su planteamiento ha sido bueno, pero nos vamos con el partido totalmente abierto y que se decidirá en el Metropolitano", insistió.

Además, dijo que Sonia Bermúdez durante el descanso en el Estadio Fritz Walter había "ajustado un par de cosas" y que había "cambiado temas de la presión" y "del ataque también". "Lo ha corregido, entonces creo que lo hemos ejecutado mejor y hemos salido mejor la segunda parte, pero nos ha faltado en las ocasiones que hemos tenido acabar de definirlas", señaló.

Por último, habló del duelo definitivo en Madrid. "También el factor de jugar en casa, que estará el campo como nosotras queremos, nos beneficiará en el concepto de asociarnos y todo eso. Pero bueno, será difícil igual porque ya habéis visto la gran selección que ya sabíamos que es Alemania", zanjó.