Directo|Liga Naciones: Sigue el Alemania-España

La selección española femenina de fútbol afronta este viernes (20.30 horas) en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern la ida de la final de la Liga de Naciones 2025 que le mide a Alemania, último obstáculo para defender el trono en esta competición.

España conquistó el título en la primera edición de este evento, en febrero de 2024, tras ganar, entonces en un formato de 'Final a Cuatro', a los Países Bajos (3-0), en semifinales, y a Francia (2-0), en la final, y ahora tras superar una fase de grupos con Inglaterra como principal obstáculo y la semifinal ante Suecia con un global de 5-0, tratará de batir a un combinado alemán con ganas de revancha.

Las dos selecciones se reencuentran más de cuatro meses después de cruzarse en las semifinales de la Eurocopa de Suiza, con triunfo de la actual campeona del mundo por 0-1 en la prórroga, con gol de Aitana Bonmatí, el primero de su historia ante la ocho veces campeona de Europa.

La actual campeona del mundo intentará sacar el mejor resultado posible en este primer partido, que tendrá su segundo capítulo el próximo martes 2 de diciembre (18.30 horas) en el Riyadh Air Metropolitano, ante una Alemania que lleva sin ganar un título desde su oro olímpico en 2016 y que ante su afición no pierde un partido oficial desde 2016.

