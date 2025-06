Alexia Putellas: "Me estoy cuidando para jugar hasta los 37 años"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española y jugadora del Barça Alexia Putellas ha asegurado que si sigue "a buen nivel" continuará jugando "cuatro años más", aunque se cuida para poder llegar "hasta los 37" años, y ha confesado que se siente "insaciable" en cuanto a títulos porque "no" tiene "presente" lo que ha ganado hasta ahora.

"Ahora mismo estoy centrada en jugar y entrenar, pero sí que me gustaría seguir (en el deporte tras su retirada). Tendría que acabar muy quemada mentalmente de esta industria para no seguir en ella. Ahora tengo 31 años, y jugando a buen nivel veo posible continuar cuatro años más, aunque me estoy cuidando para llegar hasta los 37", señaló en una entrevista a la revista Forbes.

Además, aseguró que, a pesar de todo lo que ha ganado, sigue teniendo hambre de títulos. "No tengo presente lo que he ganado. Pienso que aún no lo he ganado todo, y sigo manteniendo intacta esa hambre de títulos, me siento insaciable. Por lo que me dicen, solo te das cuenta de lo que has ganado cuando te retiras, que es cuando bajas a la tierra, pero piensa que ahora, cada tres días, estamos con la vena esa de competir y competir, y ganar y seguir ganando", indicó.

Sobre el conjunto azulgrana, recordó que es "un proyecto con mucho trabajo detrás" y que está "superconsolidado". "No depende ni de una persona, ni de dos o cinco. El compromiso del equipo es tan grande que aunque se fueran diez, las otras diez que se quedaran junto con las que entran nuevas, con un poco de rodaje, asimilarían rápidamente la mentalidad y la identidad del juego de posesión del equipo", manifestó.

También rememoró la conquista del Mundial de 2023. "Fue algo tan grande que ni siquiera llagas a soñarlo, porque lo veía muy lejano. Si que luego vas consiguiendo y conquistando títulos con el club, ves que el Barça está entre los mejores del mundo, que el Real Madrid tiene unas jugadoras nacionales e internacionales de mucha calidad, y además hay un clima de trabajo muy bueno y hemos adquirido un grado de experiencia considerable, ya no ves a las alemanas, inglesas o francesas tan lejos, sino que compites con ellas", expresó.

"Piensas que llegará un momento en el que en una competición con la selección también las mirarás de tú a tú. Ese momento llegó en el último Mundial, y fue algo tan grande que ni llegabas a soñarlo, pero ahora es una realidad", añadió.

En otro orden de cosas, afirmó que "no" es consciente de ser "un referente". "Hago lo que más me gusta y me siento una afortunada por eso. Una de las cosas que destaco también de mi profesión es cuando a veces se te acercan los jóvenes, te hablan de enfermedades, situaciones complicadas, y que viendo jugar al equipo o viéndote jugar a ti les has inspirado y les has podido ayudar a salir de una mala época o de una enfermedad depresiva. Eso es lo que, al final, te hace sentir bien", subrayó.

Por otra parte, Putellas "no" cree que los salarios de hombres y mujeres en el fútbol "se igualen nunca". "Sería una utopía. Si se da, sería genial, porque será algo que ha sido generado", dijo, para finalizar hablando de negocios. "A veces me guío un poco por el feeling, como, por ejemplo, cuando conocí a los creadores de VICIO, me gustaron y decidí invertir sin consultar, aunque tengo un equipo de profesionales que me asesora y me encanta aprender de ellos. Siempre que puedo nos reuniones y miramos propuestas con las que me puedo identificar mejor. Por ejemplo, con Marc Gasol estoy en una startup de productos de limpieza cien por cien ecológicos, porque es un proyecto que me gustó y en el que creo porque le veo futuro", finalizó.