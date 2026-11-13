Alfon sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Archivo - Alfon González, en un calentamiento con el Sevilla FC. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Sevilla FC Alfonso González 'Alfon' sufrió en el entrenamiento de este jueves una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por la que será operado "en los próximos días" y que le tendrá de baja entre seis meses y un año.

"Triste noticia la acaecida en el entrenamiento de este jueves. En un lance del mismo, Alfon ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El extremo manchego fue trasladado de inmediato a un centro médico para que se le practicara una resonancia que ha confirmado el diagnóstico inicial", informó la entidad sevillista en un comunicado.

Alfon, que ha disputado siete partidos, dos de ellos como titular, en lo que va de curso y que "será operado en los próximos días", podría perderse lo que queda de temporada. "El Sevilla FC quiere trasladar un mensaje de ánimo a su jugador, al que apoyará en todo momento en su proceso de recuperación", zanjó el club.