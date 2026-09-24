Ali Houary renueva con el Elche CF hasta 2030

Archivo - Ali Houary, durante un partido. - David Ramirez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con el futbolista hispano-marroquí Ali Houary, centrocampista de 21 años y canterano de los franjiverdes, para ampliar su vinculación con el club hasta junio de 2030 y continuar "formando parte del proyecto del primer equipo".

Así lo indicó este jueves la propia entidad ilicitana desde su página web. Nacido el 5 de agosto de 2005 en Orihuela (Alicante), Ali Houary "ha recorrido desde benjamines las diferentes categorías de formación del Elche CF hasta alcanzar el primer equipo, con el que debutó en Primera División", según añadió el comunicado de prensa.

"La pasada temporada, salió cedido al CD Mirandés durante el mercado de invierno con el objetivo de continuar su crecimiento y acumular experiencia en el fútbol profesional. Una etapa que le permitió seguir desarrollándose antes de regresar al Elche CF", destacó la misma nota.

"En el inicio de la presente temporada, Houary ya ha participado en tres partidos, todos ellos como titular, consolidándose como una de las opciones del conjunto franjiverde", concluyó el texto del Elche CF.