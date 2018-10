Alicia Keys y Andrea Bocelli amenizan la ceremonia de inauguración

Publicado 28/05/2016 21:06:20 CET

MILÁN (ITALIA), 28 May. (del Enviado Especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La cantante estadounidense Alicia Keys y el italiano Andrea Bocelli fueron los grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con un espectáculo 'estilo Super Bowl' que incluso retrasó el inicio del partido.

El césped de San Siro desapareció por unos instantes para dar paso a un puesta en escena de apenas ocho minutos, 'similar' al que se hace en el descanso de la gran final del fútbol americano en los Estados Unidos, con un escenario en el centro del campo donde Keys interpretó varios de sus temas como 'This girl is on fire' o 'New York'.

Sobre el césped, acompañando a la estadounidense, además de un DJ, estuvieron cerca de 500 voluntarios que amenizaron la espera de los aficionados, más pendientes de que saltasen los jugadores al césped que de prestarle atención a la artista. Los hinchas del Atlético incluso no esperaron y desplegaron su pancarta para este partido con el lema 'Tus valores nos hacen crecer'.

Los del Real Madrid fueron más pacientes y recurrieron ya a su lema habitual 'Hasta el final vamos Real', que ya usaron hace dos años en la final de Lisboa, mientras salían los jugadores del túnel de vestuarios. Antes, un exmilanista como Franco Baresi y un exinterista como Javier Zanetti mostraron al mundo el trofeo que los dos equipos madrileños ansían, bajo la potente voz de Andrea Bocelli, encargad de cantar el himno de la competición.