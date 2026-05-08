Almeida: "El Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid en estos momentos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de las Fiestas de San Isidro 2026, en el Museo de Historia de Madrid, a 4 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid. José Luis Martínez-Almeida, aseguró este viernes que "el Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid en estos momentos", después de avanzar a la final de la Conference League 2025-26, tras eliminar al Estrasburgo francés en las semifinales.

"Le envié un mensaje al presidente del Rayo dándole la enhorabuena, diciendo lo orgulloso que nos sentimos, el orgullo de barrio con el Rayo, el orgullo de ciudad, podemos decir, sin ningún problema, que es el primer equipo de Madrid en estos momentos, el Rayo Vallecano", dijo el regidor en el acto institucional por el Día de Europa.

Almeida confesó que les "parecía impensable" que el equipo madrileño "pudiera llegar a la final de una competición europea". "Lo ha hecho de una forma brillante, porque ayer dominó el partido de principio a fin y con ese final, además, el penalti que para Batalla; por tanto orgullo de barrio, orgullo de ciudad, estaremos en Leipzig acompañando al Rayo Vallecano, por supuesto", desveló.

"El Rayo nos ha dado la alegría que no nos han dado los otros equipos de Madrid esta temporada y por eso digo que por resultados deportivos creo que podemos decir y que los aficionados del Rayo pueden sentir que son el primer equipo de la ciudad", concluyó.