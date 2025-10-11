El Almería entra en el 'Top 6' y hunde al Zaragoza

El Andorra cayó contra la Real y Mirandés y Leganés no pasaron del empate

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería venció (4-2) al Real Zaragoza este sábado en la novena jornada de LaLiga Hypermotion para escalar hasta la zona de promoción, ahogando a los maños en una zona baja en la que tomó aire la Real Sociedad B superando (3-0) al Andorra.

Los de Rubi vieron puerta en el segundo tiempo, gracias a Daijiro Chirino y Adrián Embarba con dos zarpazos en dos minutos, después de dominar también en el inicio pero sin esa pegada. El Zaragoza reaccionó recortando distancias dos veces, sin evitar un palo aún más doloroso. El equipo de Gabi se queda un 'farolillo rojo' cada vez más crítico, con solo una victoria en nueve partidos.

La buena dinámica del Almería (15 puntos) siguió, con un empate y tres victorias en los últimos cuatro partidos. Los andaluces se colocan quintos, aprovechando la derrota del Andorra, segunda seguida, ante la Real Sociedad. El filial 'txuri-urdin' firmó tres puntos obligados para salir de la zona de descenso gracias al doblete de Gorka Carrera, en el inicio de cada parte.

Mientras, en el duelo que abrió la jornada este sábado, Mirandés y Leganés se anularon pendientes de no encajar y sin excesiva puntería. La primera fue para los madrileños, con Miguel de la Fuente, y después del partido se trabó con faltas. Pablo Pérez tuvo la rojilla y Gonzalo Melero estuvo cerca de ganar los tres puntos a domicilio para un 'Lega' más aliviado (11 puntos) que su rival (9).

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 9 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 10.

Granada CF - UD Las Palmas 0-0.

Sábado 11.

CD Mirándes - CD Leganés 0-0.

UD Almería - Real Zaragoza 4-2.

Real Sociedad B - FC Andorra 3-0.

Domingo 12.

Albacete BP - AD Ceuta FC 14.00 horas.

SD Eibar - CD Castellón 16.15 horas.

Real Sporting - Real Racing Club 16.15 horas.

Cádiz CF - SD Huesca 18.30 horas.

Burgos CF - Real Valladolid 18.30 horas.

Málaga CF - RC Deportivo 21.00 horas.

Lunes 12.

Córdoba CF - Cultural y Deportiva Leonesa 20.30 horas.