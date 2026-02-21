Álvaro Arbeloa: "No he notado que repitamos problemas ni que haya falta de intensidad"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha negado este sábado que sus pupilos repitiesen "problemas" de antaño frente al CA Osasuna, a colación de la derrota merengue en El Sadar, "ni que haya falta de intensidad" a pesar del 2-1 encajado 'in extremis' en un partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

"No he notado que repitamos problemas ni que haya falta de intensidad. He dicho que siempre hay que igualar la intensidad del rival. No sé si es que igual digo las cosas diferentes o me expresaré muy mal. Yo creo que en el equipo es verdad, como tú dices, que enlazar cuatro o cinco partidos seguidos todavía no hemos sido capaces", tuvo Arbeloa un leve enganchón con un periodista en su rueda de prensa.

"Veníamos de tres victorias muy importantes y contra buenos rivales, haciendo las cosas muy bien. Pero esto no va solo de tres, sino que hay que hacerlo día a día. Con la exigencia que tenemos, con la igualdad que hay en la Liga, no nos vale solo pararnos en el cuarto partido. Tenemos que ser capaces de hacerlo todas las semanas, cada tres días, y eso es para lo que trabajamos", aseveró el entrenador madridista.

Luego explicó alguna de sus sustituciones. "Tampoco hace falta explicar la confianza y lo que pienso de Fede Valverde y lo importante que es para mí como entrenador y para el equipo. Fede lleva haciendo mucho esfuerzo en muchos partidos seguidos, con pequeñas molestias y ha notado lo que lleva sintiendo estas últimas semanas", desveló Arbeloa.

"Como siempre, pero acertada o equivocadamente, he preferido no arriesgar con Fede y después del gol --aludiendo al 1-1 momentáneo-- ha sido una decisión más pensando por no arriesgar y que se pudiese lesionar. Ha sido una decisión más pensando por no arriesgar", repitió.

Además, valoró el 2-1 definitivo, obra de Raúl García de Haro con corrección desde el VAR a un fuera de juego señalado previamente. "Por lo poco que he visto, yo creo que incluso podía haber habido falta antes en esa acción. La verdad es que ha habido dos fuera de juego. Hemos tenido la mala suerte de que los dos han caído en nuestra contra", dijo.

"Creo que no ha sido un buen partido por nuestra parte. Es verdad que Osasuna ha hecho su partido, que las dos veces que ha tirado a puerta ha marcado dos goles. Pero creo que nosotros podemos dar muchísimo más, tenemos muchísimo más nivel. Hay que jugar mucho mejor, con mucha más intensidad. Sabemos que no es fácil hacerlo miércoles-domingo, pero es lo que se nos exige y esto es el Real Madrid", subrayó Arbeloa.

"Sabemos que evidentemente va a ser muy complicado, lo decía ayer. Sabíamos, o por lo menos yo era muy consciente de la dificultad que era venir a este campo y no estaba equivocado", se echó flores a sí mismo. "No, tocado no. Evidentemente a nadie le gusta perder, y menos a nosotros, pero ni mucho menos tocado. Lo dije ayer que esto iba a ser muy difícil. Dije que no había empezado la temporada y, aunque sea una exageración, sigo pensando lo mismo, que queda muchísimo", continuó.

"Creo que ha sido una primera parte donde hemos tenido bastante control por momentos, pero nos falta muchísima velocidad en el juego. Ante cualquier bloque bajo, ante cualquier rival que defiende en su campo, o mueves el balón mucho más rápido o es que te van a defender muy fácil. Es algo con lo que tenemos que seguir mejorando, seguir trabajando, ser capaces de tener desborde por los dos lados", avisó.

"Volcamos mucho nuestro juego por la banda izquierda, que es normal, pero tenemos que ser capaces de hacerlo también por el otro lado. Si no, somos fáciles de defender. Así que a trabajar mucho. El miércoles tenemos otra final, otro partido que es muy importante para nosotros y tenemos que encararlo de la mejor manera", se refirió al duelo contra el Benfica en la vuelta de diecisesavos de final en la Champions League.

"No he dicho que hayamos sido muy lentos. Creo que nos ha faltado en la primera parte, además de control, mover el balón más rápido y crear más peligro", expresó su contradicción. "Es una cuestión de concepto, de saber lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos provocar en los rivales. Eso es seguir insistiendo todos los días, toda la semana. Cada partido saber qué cosas buenas hicimos el martes pasado y qué hoy nos ha costado más hacer. No queda más que insistir", advirtió Arbeloa.

"Van a quedar muchísimos partidos y, como siempre digo, creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Cuando no estás a nuestro nivel, al 100%, es que cualquiera te puede ganar. Eso es algo que hemos comentado en el vestuario, que somos conscientes. Cada salida va a ser muy difícil, los rivales preparan muy bien los partidos y nosotros tenemos que hacer lo mismo", agregó el técnico del Real Madrid.

Así, fue preguntado por Mbappé. "Descansó el fin de semana pasado. No jugó contra la Real Sociedad, que no era cualquier equipo. Y cuando creemos que no está en condiciones de jugar, no vamos a arriesgar. No es algo que decida yo solo, lo hablo con los médicos y lo hablamos con Kylian. Y cuando él se siente preparado para jugar, lo hacemos", apuntó.

"Espero que [la derrota] no nos suponga nada. Nos volvemos a jugar la vida en cuatro días. Somos conscientes de que quedan muchas jornadas de Liga, va a ser difícil ganar todas. Al final, un equipo muestra su fortaleza cuando vienen las dificultades, cuando vienen momentos duros o derrotas como éstas. Lo que no pueden venir son las dudas", recalcó.

"Yo sigo creyendo mucho en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo. Nos falta mantener esa exigencia, como he dicho antes, no solo en tres o cuatro partidos, sino mantenerla en el tiempo y con eso hay que seguir trabajando. No te puedo decir otra cosa que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir insistiendo y vamos a intentar sacar lo mejor de todos los jugadores porque los vamos a necesitar a todos", concluyó.