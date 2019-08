Amor: "Es un grupo potente, depende de cómo llegues"

Publicado 29/08/2019 20:31:24 CET

Sobre Neymar: "No hay nada ahora mismo, veremos"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales y Deportivas del FC Barcelona, Guillermo Amor, calificó de "potente" el Grupo F donde salió el cuadro azulgrana en el sorteo este jueves de la Liga de Campeones, al tiempo que recordó las últimas experiencias y la necesidad de máxima "concentración".

"Lo veremos. Por nombre es un grupo fuerte, sobre todo Inter y Dortmund, siempre teniendo mucho respeto al Slavia, que te puede dar un disgusto. Es un grupo potente, todos los son. Depende de cómo llegues tú", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"Somos el Barça vamos a ir a por esta competición otra vez. Tenemos la importante experiencia del año pasado y del anterior de lo que pasó y sabemos que para afrontar esta competición y ganar hay que tener concentración, estar muy metidos y ser realmente fuertes. Hay que se seguir aprendiendo, pero queda mucho para mayo", añadió.

Amor se refirió al reencuentro con Paco Alcácer en el Dortmund. "A Paco le conocemos, ya cuando jugaba en el Barça hacía golitos. En Alemania está teniendo un buen rendimiento. El Dortmund ganó la Supercopa y en su campo sobre todo la gente aprieta mucho. Los italianos también se harán fuertes", dijo.

El representante azulgrana fue preguntado por la negociación con Neymar, por la presencia de Bartomeu y Al Khelaifi, presidentes del Barça y París Saint-Germain, en Mónaco. "Es un tema que en el sorteo no lo estamos halando. No es bueno hablar de esto aunque llevamos bastante tiempo con este tema. No hay nada ahora mismo, veremos", terminó.