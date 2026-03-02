La AN rechaza una denuncia contra Laporta y su directiva en el FC Barcelona por falta de competencia

Joan Laporta attends the press conference during the presentation of his candidacy for the presidency of FC Barcelona with the ‘Defensem el Barça’ platform at Sede ‘Defensem el Barça’ on February 17, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha inadmitido por falta de competencia una denuncia contra el expresidente del FC Barcelona y precandidato a la presidencia del club Joan Laporta, y varios miembros de su anterior Junta Directiva, por operaciones presuntamente fraudulentas en el extranjero.

Así lo indica en un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Santiago Pedraz, tras la denuncia de un particular por presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Pedraz toma esa decisión tras recabar el criterio de la Fiscalía y, en la misma línea, explica que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos que figuran en la denuncia.

Se basa en doctrina del Tribunal Supremo que establece que para conocer de los delitos cometidos en el extranjero, de acuerdo con las competencias de la AN, es necesario que el delito se cometa "en su integridad en el extranjero".

Y agrega que los delitos continuados o permanentes o complejos que en parte han sido cometidos en España y en parte en el extranjero, deben ser enjuiciados por el órgano judicial del territorio español competente, en el que "aunque no totalmente, hayan sido perpetrados".

LA DENUNCIA, REALIZADA POR UN SOCIO CON 1 DÍA DE ANTIGÜEDAD

Según publicó El Periódico el lunes 23 de febrero, un socio del FC Barcelona --con un día de antigüedad como tal-- presentó el pasado viernes ante la Audiencia Nacional esta denuncia contra Laporta, su entonces vicepresidente y ahora presidente en funciones Rafael Yuste; la exvicepresidenta institucional y responsable de la gestión del Espai Barça, Maria Elena Fort; y, entre otros, Eduard Romeu, exvicepresidente económico, por el presunto cobro de "comisiones indebidas" a través de sociedades en España, Chipre, Dubai, Croacia y Estonia.

En este sentido, el club informó de que el pasado 15 de enero de 2026 periodistas de dos medios de comunicación y la organización 'Organized Crime&Corruption Reporting Project (OCCRP)' se pusieron en contacto con FC Barcelona para contrastar una información y "supuestos documentos que acreditarían o serían la base de los hechos que en el día de hoy aparecen en la noticia publicada".

Dicha documentación fue analizada y el Barça pudo constatar que la información era "inverosímil y ajena a la realidad", y que se fundamentaba, presumiblemente, en "documentación falsa o gravemente manipulada". Por ello, el 19 de enero contestó a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que "la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba, sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados".

El propio expresidente Joan Laporta calificó el mismo lunes como falsas las acusaciones de ese presunto cobro de comisiones ilegales en el extranjero por parte de él y algunos miembros de su Junta, y denunció ser objeto de una campaña de desprestigio para perjudicarle en la carrera de la reelección en los comicios del próximo 15 de marzo.

"Todo esto es absolutamente falso. Ya nos ha pasado otras veces. Es pesado. Esto lleva tiempo e irá alargándose en el tiempo, a no ser que la Audiencia no admita esta denuncia. Ya sé de qué va esto. Es una estrategia judicial y mediática para perjudicar mis intereses y lo que electoralmente represento. Todo es falso. Hacen un sofrito y montan una historia que no es verdad", aseguró entonces en declaraciones a Catalunya Ràdio.