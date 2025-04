Ancelotti: "Decir que hay enfrentamiento entre el club y yo es engañar a la gente"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" existe ningún tipo de enfrentamiento entre él y el club, y que hablar de eso es "engañar a la gente", y ha reconocido que le "molesta" que se cuestione a un equipo "ha ganado 27 títulos en 11 años" después de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, además de afirmar que hablará de su futuro "a final de temporada".

"No me arrepiento de nada. Siempre he tenido una óptima relación con el club, desde que he llegado aquí, siempre la tengo y siempre la voy a tener. Todo lo que hemos hecho y lo que intentaremos de hacer, lo haremos siempre juntos. No hemos tenido nunca y no vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay enfrentamiento entre el club y yo no es la realidad, significa engañar a la gente", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que ha hablado con los jugadores y con el club y están todos "en la misma línea, que es la de seguir en la pelea por los títulos" en los que siguen vivos. "Obviamente, estamos todos dolidos, como la afición, por salir de la competición más importante, o por lo menos en la que el club ha tenido más éxito en estos últimos años. Estas son cosas que en el fútbol pueden pasar, no siempre se puede ganar. Tenemos la misma idea, no hay ningún tipo de enfrentamiento", aclaró.

"Nunca hemos tenido enfrentamiento con el club porque estamos en el mismo barco, en lo bueno y en lo malo. Quien hable de un enfrentamiento mío con el presidente, no dice la verdad. El presidente ha mostrado más cariño hacia mí en este momento que en los momentos en los que hemos ganado. Esta es la realidad de este mundo, donde se cuestiona todo, también se cuestiona a un club que ha ganado casi 30 títulos en 11 años. Imagínate si me preocupo yo por perder un partido... No, no me preocupo para nada", dijo. "Que se cuestione a un club que ha ganado 27 títulos en 11 años me parece engañar. Esto es lo que me ha molestado más", añadió.

Preguntado por el rendimiento de sus jugadores y de si esperaba algo más de ellos, el técnico italiano desvió el foco. "Lo único que quiero hacer es agradecer todo a estos jugadores, porque hasta ahora lo he pasado muy bien y quiero pasarlo muy bien todavía. Seguimos peleando, seguimos con buenas relaciones, seguimos unidos. Estos jugadores me han dado la oportunidad de ganar dos Champions en los últimos cuatro años", indicó.

"Debemos volver a tener sensaciones positivas, sobre todo teniendo en cuenta que hemos encajado muchos goles en los últimos partidos. Ahí tenemos el problema de siempre, volver a tener solidez. En este último tramo de la temporada la solidez nos permitirá seguir peleando", manifestó.

Ancelotti también afirmó que la 'Champions' es "la competición más importante, no sólo para el Real Madrid, sino para todos los clubes". "La historia de esta competición, afortunadamente, ha sido la historia más exitosa de este club. Pero no es verdad que el resto no cuenta. Cuenta la final de la Copa, cuenta pelear por LaLiga e intentar ganarla y cuenta también el Mundial de Clubes", expresó.

Ahora, esperan recuperarse anímicamente ante el conjunto vasco, al que felicitó por su pase del jueves. "Enhorabuena al Athletic por llegar a las semifinales de la Europa League, está muy cerca del objetivo, que es jugar la final en San Mamés. Es un equipo intenso, que juega bien. Nuestro equipo ha tenido el tiempo para prepararse y mañana queremos seguir en la pelea por LaLiga", expuso.

"HABLARÉ DE MI FUTURO A FINAL DE TEMPORADA"

Durante la rueda de prensa, el preparador madridista esquivó todas las preguntas que se le hicieron sobre su futuro, emplazando a todos a final de temporada. "Tenemos que hacer una evaluación del futuro al final de la temporada. Seguimos compitiendo por títulos importantes: tenemos una final en una semana, tenemos el primer Mundial de Clubes de la historia... Creo que hablar de esto en este momento no es lo correcto. Pero lo hablaremos, obviamente", apuntó.

Tampoco quiso hablar de un posible futuro como seleccionador de Brasil. "No hay que decir absolutamente nada. Al final de la temporada hablaremos de esto", señaló, y ni siquiera quiso indicar cuándo se acaba la temporada para él, al final de LaLiga EA Sports o el 14 de julio, tras el Mundial de Clubes. "No sé, la verdad es que no lo sé", declaró.

"No quiero hablar hoy de mi futuro. Contesto a una pregunta que es bastante obvia, no quiero hablar y por esto digo que hablaremos al final de la temporada. Hablaré con el club. Contestarte a esta pregunta significa hablar de mi futuro y no quiero hacerlo", concluyó.