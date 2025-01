Ancelotti: "El equipo ahora está mucho más motivado, ilusionado y en mejor forma"

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este jueves que su equipo arranca el 2025 "mucho más motivado, mucho más ilusionado y en mejor forma" que cuando empezó la temporada, y tiene claro que mantenerlo pasa por "ganar partidos", empezando por la visita de este viernes a un Valencia CF contra el que siempre les ha "costado" en Mestalla.

"Feliz año a todos, empezamos este viernes un nuevo reto con mucha ilusión. Va a ser un partido exigente, el Valencia ha cambiado de entrenador y siempre nos ha costado jugar contra ellos. Queremos empezar bien el año porque es un partido muy importante podemos recortar posiciones en la tabla y el equipo está bien, creo que los días de descanso han ido bien porque todos han vuelto motivados y en una buena forma", señaló Ancelotti en rueda de prensa.

El técnico madridista hizo hincapié en que el conjunto 'che' "ha cambiado el entrenador" y eso provoca "habitualmente una motivación extra por parte de los jugadores", aunque no escondió que Rubén Baraja había hecho "un trabajo fantástico". "Ha llegado un entrenador nuevo con ideas nuevas y nos esperamos un partido exigente en este sentido", añadió.

El de Reggiolo y su cuerpo técnico ha "intentando mirar la estrategia" que usaba Carlos Corberán cuando entrenaba al West Bromwich y "teniendo en cuenta también las características del Valencia". "Creo que por cómo jugaba con Baraja es un equipo que se acerca mucho a la idea del nuevo entrenador", puntualizó.

El entrenador italiano no sabe si "el ambiente" en Mestalla hacia su equipo será más tranquilo de lo habitual por la ayuda prestada durante la trágica DANA. "Tenemos que estar focalizados en el partido y nada más", sentenció.

Y uno de los que más ha sufrido este ambiente en el feudo valencianista ha sido Vinícius Jr, al que Ancelotti ve "muy bien". "Ha vuelto bien del periodo de vacaciones. Está fresco, motivado y obviamente muy ilusionado por los premios que ha ganado en los últimos días. Ha preparado el partido como siempre y tiene la ilusión de marcar la diferencia", advirtió.

Para el de Reggiolo, "no hay nada nuevo" en su equipo en comparación con el 2024 porque "hay partidos que ganar como siempre". "Creo que después de un momento negativo en noviembre, el equipo ha reaccionado muy bien y ahora está mucho más motivado, mucho más ilusionado y en mejor forma", apuntó.

"Hemos recuperado a los jugadores, Alaba ha empezado a entrenar con nosotros y de momento el ambiente es bueno. Ahora, tenemos que ser capaces de mantener este ambiente bueno y sólo lo podemos hacer con una cosa que es ganar partidos", añadió al respecto, remarcando que puede ser "una motivación extra" recordar a sus jugadores que ya tropezaron ante el Valencia y el Getafe tras un parón navideño.

El preparador del 15 veces campeón de Europa no ocultó que "puede ser" que a partir de ahora puedan pensar en planificar más descansos. "Ahora tenemos una plantilla más completa, sobre todo más rotaciones atrás cuando Alaba vuelva porque tendremos la oportunidad de rotar un poco más atrás en la posición donde hemos sufrido un poco más", subrayó.

Del central austriaco, lesionado desde hace más de un año, cree que "la próxima semana" podrá empezar "a hacer partidos" en los entrenamientos. "Está muy cerca de volver. Creo que cerca del 20 de enero puede empezar a jugar partidos y esto nos va a ayudar también", celebró.

LA IRRUPCIÓN DEL ATLÉTICO "CREA MÁS INCERTIDUMBRE" EN LA PELEA LIGUERA

Por otro lado, Ancelotti admitió que "nadie se esperaba" el repentino bajón del FC Barcelona, aunque opina que se debe "al nivel de competitividad de la Liga", que ha provocado que baje "un poco los puntos que necesitas para ganarla", que cifra que serán "menos de 90". "También el Atlético está dentro de esta pelea con nosotros y con el Barcelona, y esto crea más incertidumbre", admitió.

Del equipo colchonero, líder de LaLiga EA Sports con un punto de ventaja sobre su equipo, recordó que también tuvo "un bajón". "Tú lo tienes, después reaccionas y te pones competitivo como antes. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la liga con nosotros", aseguró.

Finalmente, el italiano eludió hablar tanto del posible fichaje de Trent Alexander-Arnold como del 'caso Dani Olmo'. "Lo único que puedo decir es que estamos tenemos un montón de partidos en enero y estamos focalizados en esto, nada más, creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento", zanjó sobre el jugador del Liverpool.

"No quiero hablar porque creo que no es el momento. Estoy encantado con la plantilla que tengo, también hemos tenido dificultades, pero siempre hemos sido capaces de arreglarlas", replicó posteriormente, mientras que de la no inscripción del centrocampista por parte del FC Barcelona no opinó porque no conoce "los detalles".