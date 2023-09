Ancelotti: "Estoy preocupado por el 'caso Negreira', es un asunto grave"

803745.1.260.149.20230929143637 Archivo - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

"Vinícius es el mejor extremo del mundo y va a jugar de inicio ante el Girona"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha afirmado estar "preocupado, como todo el mundo" por la imputación del FC Barcelona por supuesto coecho en el 'caso Negreira', un asunto que consideró "muy grave", al mismo tiempo que elogió a su futbolista Vinícius Júnior como "el mejor extremo del mundo".

"Estoy preocupado, como todo el mundo, por un asunto tan grave. Pero tenemos que dejar trabajar a la justicia, ojalá se llegue a una solución", dijo el preparador italiano sobre el pago del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en la rueda de prensa previa a su enfrentamiento este sábado (18.30 horas)contra el Girona en Montilivi.

Sobre el estado físico de Vinícius Júnior, suplente en la victoria (2-0) ante la UD Las Palmas, Ancelotti confirmó que está "totalmente recuperado" y será titular frente al Girona. "Después vamos a ver cuántos minutos puede aguantar. Yo creo que puede aguantar 90 minutos, depende de lo que le pida hacer, obviamente nos va a aportar", señaló sobre "le mejor extremo del mundo".

Con la recuperación del internacional brasileño y la vuelta de Bellingham el entrenador del Real Madrid confirmó que "el sistema no va a cambiar", aunque habrá "algunos detalles". Y en ese sistema podría no aparecer desde el inicio el carioca Rodrygo Goes, al que Ancelotti daría descanso en Montilivi.

"El problema que tiene Rodrygo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba, pero su aportación ha sido buena, no en términos de gol, sino en términos de trabajo. Es el único jugador que ha jugado todos los partidos, entonces puede que un poco de descanso le pueda ayudar", manifestó el preparado transalpino.

A Ancelotti le "preocupa" que la contundencia ofensiva del Girona pueda hacer daño a una defensa merengue con muchas bajas. "Es un partido que tiene que ser completo. El equipo tiene que tener equilibrio, defender bien, que es muy importante y, también, cuando tenemos el balón, mostrar la calidad que tenemos para crear daño", analizó Ancelotti sobre su próximo rival, duelo al que no llegará el lesionado Alaba, pero sí Rüdiger.

"El Girona es un equipo que lo ha hecho mejor que nosotros y tienen la gran ventaja de no jugar competición europea, lo que les permite recuperar jugadores y preparar todo bien. Las competiciones internacionales nos afectan mucho, el 19 de octubre algunos jugadores llegarán por la noche y jugamos el 21 en Sevilla", criticó un Ancelotti molesto con el calendario, con el partido ante el Nápoles el próximo martes en Champions.

Además, elogió el nivel del extremo brasileño de Sávio en el Girona, "un jugador joven que lo está haciendo muy bien". "Tiene mucha calidad, enhorabuena para él, de verdad está mostrando mucha calidad. Tenemos recursos, experiencia y calidad para parar a cualquier jugador", advirtió.