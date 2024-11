Ancelotti: "Como Mbappé, yo tampoco he sido capaz de sacar mi mejor versión"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que, "como Mbappé", él tampoco ha sido capaz de "sacar" su "mejor versión" en lo que va de temporada, pero se ha mostrado convencido de que podrán reconducir la situación, lo que pasa por superar este domingo al Getafe en el Santiago Bernabéu (16.15 horas).

"El problema de Mbappé es el que tenemos todos. La idea es intentar sacar nuestra mejor versión, no sólo de él, de mí mismo, de otros jugadores. Es problema de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de tener continuidad en la temporada y de sacar su mejor versión. Es un problema de cada uno de nosotros y debemos hacer todo lo posible para mejorar. Mbappé es nuevo aquí, se está adaptando, ha marcado ya ocho goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias... Se puede jugar mejor, todos nosotros podemos hacerlo mejor, es lo que intentaremos hacer", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que el delantero galo "siente que lo tiene que hacer mejor". "Lo intentará, como lo estamos intentando todos. El partido de Liverpool se enfoca en él porque falló el penalti, pero muchos de mis jugadores han fallado. Hay que seguir apoyando, ayudando y pensar que es un problema colectivo y no individual. Me podéis criticar, pero la dinámica del equipo está bien, ha mejorado mucho, en los últimos dos partidos de LaLiga lo hemos hecho muy bien. Es verdad que se podía sacar una mejor versión en el partido contra Liverpool, pero tenemos que tener en cuenta que nos faltan muchos jugadores. Mañana vuelve Rodrygo. La idea correcta es tener paciencia", apuntó.

"Yo estoy como Mbappé, estoy intentando de todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz de sacar mi mejor versión, no estoy feliz, y estoy preocupado lo justo. Estoy convencido que lo vamos a arreglar como siempre lo hemos arreglado. A nivel personal, estoy muy feliz", continuó. "El espejo de un entrenador es el equipo. Cuando al equipo le falta un poco de continuidad, cuando el equipo no siempre está con buena actitud, no siempre está concentrado, es una responsabilidad del entrenador", prosiguió.

También considera que, en momentos de dificultad, tiendes "a complicar las cosas". "Pero la manera más sencilla de salir de una dificultad es simplificar las cosas. Tienes que empezar en la base, que es defender, y nada más. Después, poco a poco, las cosas vienen. ¿Qué es lo que me da confianza? Me da confianza que el equipo empiece a defender bien, porque es lo básico en el fútbol", expresó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano reconoció que les ha faltado "un poco de acierto en algunos partidos", y recalcó que casi ninguna temporada ha sido sencilla. "En muchos años de carrera, sólo un año fue bastante sencillo, que fue el año pasado. En todos los demás tuvimos que resolver problemas. Los problemas llegan. Es imposible pensar en hacer una temporada como la del año pasado, donde todo salió perfecto. Es mejor encontrar el problema en noviembre o diciembre que encontrarlo en abril-mayo, porque si no estás muerto", manifestó.

"Ahora el problema se puede resolver y lo vamos a resolver. No estamos contentos de no estar entre los ocho primeros de Europa, pero estamos peleando por LaLiga contra un rival que hasta ahora lo ha hecho muy bien, estamos muy cerca. Están llegando el Mundial, la Supercopa, y están volviendo los jugadores lesionados; mañana vuelve Rodrygo, el próximo partido volverá Tchouaméni, pronto volverán Alaba y Camavinga... Hay que aguantar el momento con buena actitud, con compromiso, porque las cosas buenas están por llegar", añadió.

El preparador madridista también se deshizo en elogios hacia el defensa Raúl Asencio. "Cuando vuelvan todos, él va a pelear el puesto. En los partidos que ha hecho ha merecido de ser titular, ha jugado con seguridad, con atención, muy bien con balón y sin balón, bien posicionado. Ha cumplido en todos los aspectos, se merece ser considerado y pelear por un puesto con los otros", subrayó.

Respecto al cuadro azulón, al que se enfrentarán este domingo, Ancelotti afirmó que es "un equipo que tiene valores porque defiende muy bien". "También el año pasado fue un partido exigente. Va a ser lo mismo, la idea es intentar atacar bien, tener el control y hacer un buen partido para ganarlo", explicó. "José es un amigo, muy buen amigo, una buena persona y un gran entrenador. Lo admiro mucho como persona y como entrenador. Mañana va a ser un partido exigente para nosotros, como siempre ha pasado contra sus equipos", añadió sobre José Bordalás.

Por último, reconoció que le parece "una pérdida de tiempo" pensar ahora en fichar jugadores. "Tendremos tiempo, 40 días para pensarlo, y lo pensaremos porque hay cosas en movimiento, las cosas pueden cambiar. Alaba está muy bien, volverá pronto. Tenemos que evaluar todas estas cosas, que son prioritarias", concluyó.