Ancelotti: "La pelea era innecesaria, porque el partido había acabado"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó este jueves que la "pelea" en la recta final de la semifinal de la Supercopa de España entre madridistas y el RCD Mallorca "era innecesaria, porque el partido había acabado", al mismo tiempo que no quiso entrar a valorar la cautelar concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en el FC Barcelona.

"La pelea es innecesaria, porque el partido había acabado, no digo que sea culpa nuestra o del Mallorca, no ha tenido sentido", valoró el italiano en rueda de prensa sobre la tangana con la que acabó el triunfo del Real Madrid por 3-0 sobre el Mallorca.

El de Reggiolo expresó que su equipo mostró "una buena versión" en Yeda. "Hemos merecido ganar, atrás lo hemos hecho bien, también hemos tenido la lesión de Tchouameni, pero Asencio ha entrado bien, está acostumbrado a jugar con nosotros. Vamos a preparar el partido contra el Barcelona intentando defender y atacar bien, porque esto es el fútbol", comentó, antes de avanzar que el mediocentro francés "está bien" tras un choque con Cyle Larin.

"El equipo está bastante cerca (de su mejor nivel), ahora estamos teniendo continuidad en los resultados, tenemos que seguir así, creo que más que buscar el mejor nivel tenemos que buscar la continuidad en el juego, en los resultados ahora de momento está saliendo bien", agregó el preparador italiano.

Para Ancelotti, una de las claves es la mejoría de Jude Bellingham y su mayor influencia en le juego. "Supone mucho, porque han empezado a activarse más Bellingham, a combinar más Bellingham, Vinícius, Rodrygo, Mbappé, esto ha sido la mejoría del equipo y también porque hemos sido capaces en estos partidos de tener un buen equilibrio", analizó.

"Mbappé está muy bien ahora está mostrando una buena versión, no es sólo hoy, pero creo que el mes de diciembre lo ha hecho muy bien porque ha estado más activo y a poco a poco está llegando a su mejor nivel. No sé cuál es su mejor nivel, porque con la calidad que tiene no sé dónde puede llegar", manifestó sobre el delantero francés.

Este domingo habrá Clásico para definir al vencedor del torneo, y ahora llega "muy diferente" respecto al 0-4 en el Santiago Bernabéu a favor del Barça. "Siempre ha sido un partido imprevisible, es difícil pensar qué partido va a ser. Será un partido entretenido, obviamente, porque hay un montón de calidad en el campo", defendió.

Finalmente, Ancelotti no quiso mojarse sobre la cautelar del CSD para que Olmo y Víctor puedan jugar en el Barça la final. "Pienso, pero no quiero hablar de este tema. Es verdad que tengo un perfil oficial, público, pero de este tema, en este momento, no quiero opinar, lo siento pero lo que pienso lo dejo para mí", concluyó.