Ancelotti: "Si perdemos ritmo competitivo, no lo haremos bien en la final de la Champions"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, advirtió que no se pueden desconectar hasta la final de la Liga de Campeones del 28 de mayo porque necesitan tener "ritmo competitivo" para poder rendir en París y por ello, con el título liguero ya en su poder, piensa que ahora se deben centrar en "llegar a tope" para el duelo ante el Liverpool, mientras que confesó que no cambia a nadie de su plantilla porque esta le ha "llevado a disfrutar de otra final de Champions".

"En una 'burbuja' no porque si pierdes ritmo competitivo, no lo vas a hacer bien en la Champions. Tenemos que vigilar bien el cansancio y disfrutar de este periodo para ponerles al cien por cien, por eso cambié el equipo contra el Atlético y lo voy a hacer ante el Levante. Me decían todo el año que no rotaba y ahora que roto, nadie está contento. Es el momento para dar minutos a todos y ponerles en condiciones para llegar a tope el 28", aseguró Ancelotti este miércoles en rueda de prensa.

El italiano dejó claro que está aprovechando "el tiempo sólo y exclusivamente" para preparar el duelo ante el Levante e insistió en lo "importante de dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético". "Después tenemos otros partido el domingo. No estamos preparando la final sino intentando recuperar a los jugadores que no están listos, creemos que estarán todos para el día 22 ante el Betis", indicó.

Además, recordó que conoce "muy bien" al Liverpool porque "desde hace cuatro años" ha jugado muchas veces contra el equipo inglés. "Creo que ellos también me conocen muy bien a mí y al Real Madrid. En esta final no creo que haya secretos", apuntó el italiano, que cree que la enorme expectación entre la afición con casi 60.000 peticiones para estar en París se debe a que "nadie pensaba" que este año pudiesen llegar a la final. "Esto crea ilusión y felicidad en el aficionado", opinó.

Ancelotti valoró el gran trabajo en la preparación física de Antonio Pintus, "un gran profesional" y "de los mejores" que ha tenido en su carrera deportiva. "Tiene mucha experiencia en la preparación y creo que hemos combinado bien el trabajo físico con el técnico-táctico. Es una persona muy seria, está focalizado en los pequeños detalles y los jugadores tienen mucha confianza en él", admitió.

"La Liga que hemos hecho ha sido fantástica y merecida en todos los sentidos. Hemos sido más contundentes y eficaces que el resto, empezamos bien y sólo hemos tenido dos momentos de dificultad, las derrotas con el Espanyol y con el Barça, peor desde ahí el equipo siempre ha competido y luchado. Nadie puede decir que no es merecida, no hay peros", aseveró preguntado por la conquista del título doméstico.

En este sentido, el técnico madridista reiteró que este año de regreso había sido "fácil" para él "por la relación con los jugadores"-. "Otros años he tenido jugadores que me ponían mala cara cuando les decía que no iban a jugar y este año no ha habido problema. La dificultad para un entrenador es tener a toda la plantilla motivada", expresó.

"ME QUEDO CON LA PLANTILLA QUE ME HA LLEVADO A OTRA FINAL DE CHAMPIONS"

El de Reggiolo, que dejó claro que ante el Levante deben "jugar bien" y que tienen "el mismo objetivo" que ante el Atlético de "mantener un buen ritmo y ganar", se mostró algo molesto por las preguntas sobre el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City y por los futuribles del conjunto madridista.

"No me gusta hablar de esto. Haaland es un gran jugador y el City es un gran club, pero me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de la Champions", subrayó el italiano, que pidió hablar de los fichajes "después" de la final de París. "No quiero comentar esto, quiero terminar bien la temporada con una final muy importante. Hablar del futuro del Real Madrid ahora no creo que sea el momento", trató de zanjar.

Sin embargo, elevó el tono ante una nueva cuestión sobre la próxima temporada. "Hablar del mercado del futuro no me parece correcto, quiero hablar del partido ante el Levante, para el que vuelven los que no han jugado contra el Atlético. No es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes", recalcó.

Sobre Vinicius y un posible cambio de banda si llegase finalmente Kylian Mbappé, Ancelotti explicó que el brasileño "se encuentra muy bien por la banda izquierda". "Lo que puede mejorar es el movimiento sin balón, el disfrutar más de su velocidad y no sólo de su uno contra uno, el recibir en profundidad tras la línea defensiva", detalló.

Finalmente, tiene claro que la explosión definitiva de Rodrygo "es sólo cuestión de tiempo". "Va a crecer, progresar y mejorar porque tiene un gran talento, es inteligente y muy humilde. No sé cuando, pero desde el principio de esta temporada hasta el final ha mejorado y marcado la diferencia en partidos muy importantes. Sólo me importa que tenemos la suerte de tener a un jugador como él", sentenció.