Andrea Falcón se retira del fútbol profesional con 29 años

Archivo - Andrea Falcón, durante un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delantera canaria Andrea Sánchez Falcón, que hasta ahora militaba en el SL Benfica y fue internacional con la selección española femenina en muchas categorías de formación hasta llegar a la absoluta, ha anunciado este miércoles con 29 años su retirada del fútbol profesional.

"Me defino como una mujer que ha cumplido el sueño de esa niña y que ha crecido de la mano, no solo futbolísticamente, sino personalmente, con todos esos valores que te da el fútbol", relata la propia Andrea Falcón en un vídeo de despedida publicado este miércoles en sus redes.

"Ahora si he hecho la vista atrás, vaya que si pude. Entonces yo creo que esa es la parte en la que me siento orgullosa, de esa superación y de poder más de lo que yo misma creía que podría", añade la exjugadora entre otros equipos de FC Barcelona, Atlético de Madrid, Levante UD y Club América.

"Podría haber dado algo más. Pero ahora miro atrás y digo: 'Es que lo di todo, lo di todo y más'. Y el fútbol me lo ha dado todo, o sea, me lo he dado todo. Yo me fui de casa a los 15 años, dejé a mi familia de sangre atrás, pero me ha dado una familia nueva", reconoce emocionada.

En ese mismo vídeo aparecen también Mariona Caldentey, Sandra Paños, Ana-Maria Crnogorcevic, Bruna Vilamala, Leire Baños, Cristina Martín-Prieto y Ana Romero, futbolistas con las que Andrea Falcón ha compartido vestuario en clubes y en la 'Roja', incluyendo su convocatoria para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019 que se disputó en Francia.

"Siempre he tenido un objetivo: el día que llegara este momento, que ya no fuera Andrea Falcón futbolista y fuera quizás solo Andrea, que cuando se acordaran de mí no dijeran 'buah, ganó muchos títulos', si no que fuera 'qué tía tan de puta madre era'. El fútbol se acaba y hoy se está acabando, pero la persona va a seguir siempre ahí", subraya ella.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para mi familia, para mi mujer, para todas las compañeras que me han ayudado en este camino que ha sido muy largo y que, como digo, a día de hoy son familia. Así que solo puedo dar gracias. Gracias a ellos y gracias al fútbol por dármelo todo y enseñarme tanto", insiste finalmente en su vídeo.

No en vano, Falcón sufrió el 17 de diciembre de 2019 una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, pasó por quirófano el 3 de enero de 2020 y estuvo alejada durante una larga temporada de los terrenos de juego, durante un proceso de recuperación que además incluyó el confinamiento doméstico a causa de la pandemia de covid-19.