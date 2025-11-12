Andrea Medina, trasladada a un hospital después de sufrir un traumatismo craneoencefálico

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española Andrea Medina, lateral izquierda del Atlético de Madrid, sufrió un traumatismo craneoencefálico durante el partido de las colchoneras ante la Juventus FC en la jornada 3 de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, siendo "trasladada a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias".

"Andrea Medina fue sustituida al sufrir un traumatismo craneoencefálico. La futbolista se encuentra bien pero ha sido trasladada a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias", indicó el Atlético este miércoles desde su cuenta en la red social X.

Cuando transcurría el minuto 72, la jugadora rojiblanca recibió en la cabeza un golpe de una adversaria tras ir a cortar un pase raso. Entonces Medina se quedó tendida sobre el césped con la mirada perdida y, después de ser atendida por los servicios médicos en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, fue retirada en camilla del campo en el 79'.