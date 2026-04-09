Andrew Robertson también dejará el Liverpool FC al final de esta temporada

Archivo - Andrew Robertson, en un partido con el Liverpool FC. - Andre Weening / Orange Pictures / AFP7 / Europa Pr

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool FC ha confirmado que el lateral izquierdo escocés Andrew Robertson se marchará del equipo 'red' al final de esta temporada, "tras nueve campañas de gran éxito en Anfield" y siguiendo el camino iniciado por otros futbolistas importantes como Mohamed Salah.

"El capitán de Escocia dejará el club al expirar su contrato este verano. Lo hará como una auténtica leyenda del Liverpool, ya que ha desempeñado un papel fundamental en los éxitos de los últimos años a lo largo de sus 373 partidos hasta la fecha", indicó la entidad 'red' este jueves en su página web.

"Tras fichar por el Hull City en 2017, Robertson ha ganado dos títulos de la Premier League, una Champions League, la FA Cup y dos Copas de la Liga, además de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de la UEFA y la Community Shield", resumió el Liverpool.

Por último, en su nota de prensa, los 'reds' subrayaron que "la celebración del legado de Robertson en el Liverpool está en suspenso hasta el final de la campaña, ya que el nº 26 se centra por completo en ayudar a terminar la temporada 2025-26 con el mayor éxito posible".