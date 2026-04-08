Antiviolencia multa a Sevilla, Elche y Baskonia por desobedecer las medidas de seguridad en llegada de equipos

Antiviolencia ha multado con 10.000 euros al Elche por desobedecer las medidas de seguridad en la llegada del equipo franjiverde antes de su encuentro de LaLiga EA Sports contra el Mallorca en el Martínez Valero. - ELCHE CF

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multas de 10.000 euros para el Elche CF, el Sevilla CF y el CD Baskonia por desobedecer las directrices de seguridad en los desplazamientos previos a sus partidos y provocar situaciones de riesgo para los aficionados y para los propios componentes de los equipos.

El CD Baskonia Vitoria-Gasteiz se enfrenta a dos peticiones de sanción, ambas de 10.000 euros, por infracciones graves registradas en los partidos contra el FC Barcelona del pasado 21 de febrero, en la Copa del Rey en Valencia, y contra el Club Baloncesto San Pablo Burgos del pasado 15 de marzo de la Liga ACB.

En el primer caso el autobús del equipo incumplió el protocolo de seguridad establecido por la ACB, desatendió las instrucciones de la Policía Nacional y se detuvo en una zona que se había marcado previamente como prohibida por el riesgo para los aficionados, los jugadores y el cuerpo técnico.

En el segundo, el CD Baskonia gestionó el desplazamiento de autobuses desde Vitoria-Gasteiz hasta Burgos, pero el club no facilitó a la unidad de Coordinación de Eventos Deportivos de la Ertzaintza el listado de aficionados.

Según el informe elaborado por la policía autonómica, la falta de colaboración de este equipo ha provocado situaciones de peligro anteriores como, por ejemplo, la mezcla de aficionados locales y visitantes en una misma grada o desajustes en los dispositivos de protección necesarios.

APOYO A ULTRAS

Por otra parte, el expediente del Elche CF corresponde a la llegada de los jugadores al Estadio Martínez Valero en el partido contra el RCD Mallorca de la vigésimo novena jornada de LaLiga EA Sports, disputado el pasado 21 de marzo. Según el informe de la Policía Nacional, el club franjiverde solicitó el acompañamiento hasta el estadio y acordó con el coordinador de seguridad la entrada a través del sector sur del recinto.

Pero el autobús desobedeció las instrucciones de los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local implicados en el dispositivo, ralentizó la marcha y siguió las indicaciones de líderes de la peña ultra Jove Elx.

Las diligencias de la Policía Nacional reflejan que el vehículo se detuvo en un punto prohibido y que el delegado del club despreció expresamente las advertencias del coordinador de seguridad. Finalmente, jugadores y cuerpo técnico bajaron en el lugar y accedieron a la zona protegida a pie.

Por último, el caso del Sevilla CF se remonta al 14 de febrero. El equipo adelantó la salida de la expedición desde la Ciudad Deportiva sin avisar a la Policía Nacional, que había acordado previamente un horario y un itinerario para la escolta hasta el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El imprevisto provocó que la Policía Nacional, en coordinación con la seguridad privada, articulara un dispositivo para recepción del autobús,

que llegaba sin la escolta.

Frente la falta de información de las autoridades, ultras de Biris Norte sí tenían datos de la salida del equipo, lo anunciaron en redes sociales y organizaron un recibimiento en los aledaños del estadio de Nervión.

En los tres casos del Sevilla, Elche y Baskonia, Antiviolencia considera que se cometieron infracciones graves a la Ley de julio de 2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

SALUDOS NAZIS

Por otro lado, la Comisión Antiviolencia ha propuesto para sanción a varios aficionados por conductas racistas, violentas o incitadoras al odio en estadios de fútbol. Entre los propuestos para sanción se encuentra un seguidor del Valencia CF identificado como miembro del grupo ultra Yomus. En el partido disputado contra el Levante UD el pasado 15 de febrero, el hincha realizó de manera reiterada saludos nazis, se digirió a aficionados del equipo local haciendo gestos de cortar el cuello y simulando clavarles un cuchillo.

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha solicitado una multa de 4.000 euros por la comisión de una infracción grave y la prohibición de acceso a los recintos deportivos durante un plazo de 12 meses. Este seguidor ha sido propuesto para sanción otras cinco ocasiones anteriores desde la temporada 2010-11.

En el mismo derbi valenciano, la Policía Nacional identificó a un seguidor del Levante UD que escupió a un ciudadano que le había recriminado que siguiera el partido de pie e impidiera la visión del terreno de juego. La Comisión ha propuesto una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a los estadios durante un año.

Por su parte, una joven seguidora del Racing de Santander se enfrenta a una petición de 3.001 euros de multa y seis meses de prohibición de acceso a recintos deportivos por realizar gestos de descalificación y

provocación a la grada local en el partido disputado por los cántabros en el Estadio de Castalia, en Castellón.

Además, la comisión ha acordado declarar de alto riesgo la final de la Copa del Rey, que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el próximo 18 de abril, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.