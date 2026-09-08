Antony Peart (Haier): "La 'Champions' es el encaje perfecto para potenciar la marca a nivel mundial"

El jefe de Marca de Haier Europa, Antony Peart, posa junto al trofeo de la Liga de Campeones tras anunciarse que la multinacional china patrocinará la competición entre 2027 y 2031. - HAIER EUROPE

BERLÍN, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Haier, líder global en venta de grandes electrodométicos en los últimos 17 años, afirma que el acuerdo de patrocinio con la UEFA de la Liga de Campeones a partir de la próxima temporada 2027-28 y hasta 2031 es el "encaje perfecto" para potenciar la marca en Europa y el mundo, donde colabora ya con, entre otros, LaLiga, la Serie A, el PSG, ganador de la 'Champions' los dos últimos cursos, y el Liverpool.

Así lo aseguró en una entrevista concedida a Europa Press en Ifa en Berlín el jefe de Marca de Haier Europa, Antony Peart, quien subrayó que el deporte, y especialmente el fútbol y el tenis, se han convertido en el principal motor para trasladar la tecnología y visión del hogar 'inteligente' que ha exhibido la compañía, del 4 al 8 de septiembre, en la feria alemana.

"El deporte siempre ha formado parte de nuestra cartera de alto nivel. Empezamos con un equipo de baloncesto, nos ampliamos al críquet en India y Pakistán, y en los últimos cuatro o cinco años hemos impulsado mucho las colaboraciones en Europa. Empezamos con el tenis (Roland Garros, ATP, Abierto de Australia, Roland Garros y Godó en Barcelona y Mutua Madrid Open), pero el fútbol es nuestro siguiente paso. Hemos ampliado la presencia en el fútbol porque se trata de un público ligeramente diferente", dijo.

En el anuncio de la colaboración con la 'Champions' les acompañó el exfutbolista del AC Milan Ruud Gullit, uno de los mejores arietes del mundo en la década de los ochenta y principios de los noventa que dominó el balompié del viejo continente. "El fútbol es pasión y eso da vida a las emociones y por eso estamos dando el siguiente paso hacia la Liga de Campeones", justificó Peart.

Asimismo, la alianza con la Liga de Campeones enlaza con el eslogan y la filosofía de Haier de 'Juega con los números uno'. "Nos planteamos cómo crear nuestro propio camino y cómo la gente puede identificarse con Haier. Muchas empresas utilizan el 'número uno', pero nosotros llevamos 17 años consecutivos siéndolo a nivel mundial en grandes electrodomésticos. Asociarnos con los 'números uno' es sinónimo de excelencia. Por eso reforzamos ese liderazgo con LaLiga o la Serie A, las ligas más importantes, el Liverpool o el París Saint-Germain", argumentó.

En este sentido, la multinacional china conserva el patrocinio de LaLiga hasta el final de esta campaña 2026-27, aunque el directivo de Haier no adelantó si renovarán el acuerdo con la competición española. "Tenemos contrato hasta el final de esta temporada y luego veremos qué hacemos. Por el momento nada va a cambiar, sé lo apasionados que son los aficionados del Madrid y del Barcelona. En Inglaterra nos encanta el fútbol español, ya sea por Alonso, Pepe Reina o Guardiola, a quien consideramos un genio. Y tengo que decir que, personalmente, el mejor jugador del mundo es Rodri, con diferencia", indicó.

EL DEPORTE COMO FACTOR DE CRECIMIENTO

A su jucio, la expansión multideportiva ha colaborado a reforzar la identidad de la marca en Europa. "Hemos crecido enormemente. Nuestro reconocimiento de marca en los últimos cinco años ha crecido exponencialmente y el deporte ha formado parte de ello. Pero no se trata solo de que el nombre esté presente sino de asociarlo con lo que hace Haier: productos de cocina, lavadoras, televisores, pequeños electrodomésticos, refrigeradores y aire acondicionado. Queremos que el consumidor entienda lo que hace la marca", señaló.

La colaboración con la UEFA para el patrocinio de la Liga de Campeones no empieza hasta 2027, pero hasta entonces trabajarán con el organismo presidido por Aleksander Ceferin para crear activaciones en hospitalidad, participación de los consumidores, pantallas exteriores y publicidad. "Queremos llegar a la gente y transmitir nuestra filosofía centrada en el hogar inteligente", apuntó.

Por el momento, Haier no se plantea firmar con el Real Madrid o FC Barcelona en España como en otros países como Francia (PSG) e Inglaterra (Liverpool), aunque lleva "varios años analizando las oportunidades disponibles". "La siguiente etapa de nuestro viaje en el fútbol es la Liga de Campeones de la UEFA porque creemos que es una combinación fantástica para toda Europa y a nivel mundial", esgrimió.

De cara al futuro, aunque Peart se declaró un aficionado al ciclismo no evalúan colaborar con esta disciplina ni con los Juegos Olímpicos. "No, en este momento la atención se centra en el fútbol y el tenis. Nuestra oferta se enfoca en estas dos disciplinas en función de nuestro consumidor final para impulsar nuestro mensaje de tecnología, innovación, sostenibilidad y trabajo en equipo", concluyó el directivo, asido minutos antes en el stand de la marca en Berlín a la 'Champions', el trofeo que levantará el 5 de junio de 2027 el próximo campeón continental en el Metropolitano.