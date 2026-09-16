Aplazado el Levante UD-Athletic Club por las fuertes lluvias en Valencia

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido que debían disputar este miércoles a las 21.30 hora el Levante UD y el Athletic Club, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, ha sido suspendido debido a la fuerte lluvia que lleva cayendo durante el día en Valencia.

"Tras las pertinentes comprobaciones por parte de LaLiga y el equipo arbitral, se ha decidido suspender el partido LevanteUD-Athletic por la climatología adversa en el Ciutat de València", indicó el conjunto vizcaíno en su cuenta oficial de 'X'.

"El LevanteUD - Athletic Club, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que se debía disputar hoy a las 21:30h ha sido suspendido por decisión arbitral debido a la imposibilidad de jugar por la tormenta. La fecha y hora del encuentro serán anunciados próximamente", informó LaLiga.

El Athletic Club colgó un vídeo en su red social donde se podía comprobar el mal estado del terreno de juego del Ciutat de València, casi anegado por el agua en su totalidad e impracticable, además del agua acumulada en la bocana de vestuarios.

El club vasco remarcó que se había determinado que el césped del feudo granota "no reúne las condiciones necesarias para la disputa del partido" y que ahora tendrá que alcanzar "un acuerdo" con el equipo valenciano paa "la nueva fecha y hora".

"La expedición rojiblanca, tal y como tenía previsto desde un inicio, volverá mañana jueves por la mañana a Bilbao. Se mantiene, por tanto, el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés en San Mamés (16.15 horas)", apuntó el Athletic Club.