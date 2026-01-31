Arbeloa: "No es tiempo ni para el desencanto ni para la euforia"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha asegurado que "no es tiempo para el desencanto ni para la euforia" a pesar de la derrota en Liga de Campeones ante el Benfica, sino "para el trabajo", y que ahora necesitan "tiempo" para tratar de asentar sus ideas, además de advertir de que el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano es "importantísimo y fundamental" para sus "aspiraciones en LaLiga".

"Estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos en el juego y a todos los niveles. Ahora mismo, ni es tiempo para el desencanto ni es tiempo para la euforia, es tiempo del trabajo", declaró en rueda de prensa, en la que no quiso desvelar qué mensaje envió a la plantilla tras la derrota en Lisboa. "Entiendo que quieras saberlo, pero eso queda entre el grupo y yo", afirmó.

Además, recalcó que ahora "es tiempo de trabajar". "Vienen ahora dos semanas en las que vamos a poder trabajar a todos los niveles y eso es lo que queremos. Llevo 18 o 19 días con partido cada tres días, sin tener mucho tiempo para trabajar. Estamos buscando poder tener tiempo con los jugadores para cada día ir a más", dijo. "Estamos trabajando mucho, analizando mucho qué tenemos que hacer para encontrar la constancia a todos los niveles. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Necesitamos ese tiempo para trabajar y para encontrar esa constancia y ese rendimiento óptimo que queremos tener en todos los partidos que juguemos", apuntó.

En este sentido, aseguró que no están "ni cerca ni lejos" de la idea de juego que pretende implantar, simplemente le falta "tiempo". Estoy muy agradecido a los jugadores por cómo nos han recibido, han tenido el interés y la implicación de querer entender lo que queremos de ellos, prácticamente sin poder trabajar en el campo. Por mucho que les expliquemos lo que queremos, cuando un futbolista realmente consigue interiorizar lo que quiere un entrenador es en el campo, entrenando juntos", expresó.

"Es lo que nos falta ahora mismo, horas de entrenamiento, horas de conocernos y de trabajar, y es lo que vamos a tener por delante, es lo que estamos deseando que llegue. Tengo muchísima confianza en que van a ir las cosas bien, en que vamos a llegar al nivel que queremos, en que vamos a entendernos jugadores y cuerpo técnico. Nuestro objetivo principal es sacar lo mejor de esta gran plantilla", añadió.

Sobre si se arrepiente de algo de las dos derrotas frente a Albacete y Benfica, el técnico salmantino señaló que "el arrepentimiento es un callejón sin salida". "Siempre intento aprender de los errores y de los fracasos. Es lo más importante cuando las cosas no van bien, aprender. Ese también es mi camino como entrenador, saber que puedo mejorar. Soy el primero que le he dicho a los jugadores que me voy a equivocar, porque tengo que tomar muchas decisiones, pero cada decisión que tome será pensando en el bien del equipo. Eso es lo que hago siempre, y eso es lo que seguiré haciendo", advirtió.

Arbeloa tampoco quiso hablar de la derrota ante los de José Mourinho y recalcó que solo piensan en la "dificultad" del duelo ante el Rayo. "Lo vimos también en la primera vuelta y en eso estamos centrados, en volver a encontrar ese nivel alto, en seguir mejorando, en seguir mejorando y trabajando, sabiendo que el rendimiento de todos, a nivel a nivel general y a nivel individual, necesita que sea muy alto para ganar cada partido. No sólo nos pasa a nosotros, sino a cualquier equipo del mundo", manifestó.

"Es importantísimo y fundamental para nuestras aspiraciones en LaLiga poder ganar mañana a un equipo que siempre es muy incómodo, muy presionante y muy agresivo. Todo el mundo conoce bien la identidad del Rayo Vallecano y la dificultad que nos va a poner mañana, así que estamos muy enfocados en salir a dar nuestro máximo nivel para ganar los tres puntos", continuó.

También espera que el Santiago Bernabéu "esté con el equipo". "Yo siempre le pido al Bernabéu su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo es ganar el domingo, seguir en la lucha por LaLiga, en la que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Si queremos seguir ahí, les necesitamos. Son conscientes, se vio el día del Mónaco, de lo que somos capaces de hacer cuando estamos unidos, la confianza que le dan a los jugadores, y que con ellos es mucho más fácil todo", expresó.

En otro orden de cosas, el preparador madridista explicó por qué Thibaut Courtois, Fede Valverde, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius han jugado enteros sus últimos partidos. "Entiendo los debates futbolísticos, pero yo quiero tener siempre a los mejores dentro del campo, y cuantos más minutos puedan estar a disposición del equipo, mejor. Lo vimos por ejemplo en Villarreal, a falta de dos minutos en el descuento, el gol de Mbappé viene una acción muy buena de Vinícius Jr., que se va para adentro, encuentra a Mbappé, que le hacen penalti... Son jugadores que son capaces de desequilibrar un partido en cualquier minuto", subrayó.

"Habrá gente que no sea del Madrid que no quieren que estén en el campo. Yo me imagino que los aficionados del Madrid lo que quieren es que sus mejores jugadores estén siempre disponibles, siempre en el campo. Los cinco son jugadores que a nivel mundial pueden que estén entre los diez mejores. Tienen toda mi confianza y es su rendimiento el que los pone en el campo", prosiguió.

Por otra parte, aseguró que con Dani Carvajal su objetivo es "que pueda tener continuidad". "Mi objetivo principal es que pueda tener continuidad en los entrenamientos, que pueda ir sumando minutos, que no recaiga de lesión, porque me gusta ir poquito a poco, con paciencia, sabiendo que la exigencia es máxima en cada partido que estamos jugando. Le estoy viendo cada día mejor, con buenas sensaciones en los entrenamientos. Necesitamos un poquito de tiempo para ver al Carvajal de su mejor nivel, como es normal. Le estoy viendo cada día mejor", indicó.

Por último, Arbeloa habló de Dani Ceballos. "Todos sabemos sus cualidades, sus condiciones, es un perfil que siempre hace falta tener en la plantilla. Estoy seguro de que va a ser muy importante de aquí al final de temporada por sus condiciones y porque creo que nos puede dar muchas cosas", concluyó.