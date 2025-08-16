Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) - El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, se quejó "del criterio" dispar del árbitro José Luis Munuera Montero este sábado en la derrota (0-3) contra el FC Barcelona, donde protestaron varias acciones y el partido duró "veintitantos minutos".

"Esa acción lo hemos visto todo y nos explican la semana pasada en la charla que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. El cuarto árbitro, delante mío, le ha dicho que pare porque es un golpe en la cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensábamos que había pitado, y para asombro de todos da gol. No acabo de entender. Me ha dicho que el jugador no se había mareado", dijo.

El técnico local fue preguntado nada más sentarse en rueda de prensa por las polémicas en Son Moix, sobre todo ese gol y dos rojas. "Lo de Moralnes le sacan amarilla y en una rigurosa le sacan la segunda. Y Muriqi no es la primera vez que tiene un 50 de pie y eleva el pie con tan mala suerte que le va a la cara. El árbitro le ha sacado amarilla y desde el VAR le han avisado", afirmó.

"Es una pena porque el partido ha durado veintitantos minutos. Me quedo con la reacción del equipo y de la grada en la segunda parte. Sobre todo nos quejamos del criterio. El criterio no ha sido el mismo, te chirría, te cabrea. En el descanso es una situación complicada. Estábamos calientes pero hemos hecho ejercicio de calmarnos y buscar gente fresca. El último gol afea más si cabe el resultado", añadió.

"Quiero ver en las siguientes jornadas si van a dejar seguir o si van a parar al momento. Igual nos hemos quedado quietos y no nos debemos quedar, puede ser, luego Ferran la pone en la escuadra. Todos pensábamos que iba a pitar. Cuando sientes que es injusto lo que está pasando es difícil callarte", añadió.

Arrasate confesó cierta parte a mejorar en esas acciones. "Hemos conectado con la afición, no lo queríamos así, pero se ha ido orgullosa del equipo. Son cosas que tenemos que mejorar, el Mallorca tiene esa intensidad y a veces nos hace pasar malas facturas", apuntó, confiando en que LaLiga se piense cambiar el horario de la próxima semana a las cinco, después del calor de este sábado.