El Arsenal no falla y escapa también del City

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal venció (1-0) al Crystal Palace en la novena jornada de la Premier para mejorar su condición de líder gracias además a la derrota (1-0) del Manchester City ante el Aston Villa.

Los de Mikel Arteta se llevaron este domingo el derbi londinense en el Emirates con el tanto de Eberechi Eze, después de otra jugada de pizarra del técnico español, cerca del descanso. El gol del ex del Palace decidió un triunfo que, acompañado del tropiezo del City, supo a jornada redonda para los 'gunners'.

El Arsenal domina la Premier con cuatro puntos sobre Bournemouth, cinco con el Tottenham y el Sunderland, y ya seis le saca al Manchester City. El equipo de Pep Guardiola sucumbió ante un Villa que enlazó su cuarta victoria seguida, dejando atrás el equipo de Unai Emery su mal inicio de campaña, gracias al 1-0 de Matty Cash.

Sin el acierto de Erling Haaland, el City perdió tras nueve partidos sin hacerlo y se descolgó de la lucha por el título, como hizo otro poco más el Liverpool este sábado. El Bournemouth de Andoni Iraola es segundo tras un 2-0 al Nottingham Forest, con los goles de Marcus Tavernier y Eli Junior Kroupi en el primer tiempo.

Mientras, el Tottenham recuperó la senda de la victoria gracias a un doblete de Micky van de Ven y una sólida actuación (0-3) ante el Everton. Por abajo, el Burnley venció (2-3) al colista Wolves para alejar la zona de descenso con un segundo triunfo seguido.