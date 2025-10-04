El Arsenal toma el mando con la derrota en el 95' del Liverpool en el Bridge

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal se colocó líder de la Premier en la séptima jornada de la Premier al vencer (2-0) al West Ham este sábado y con la derrota del Liverpool, segunda consecutiva, ante el Chelsea (2-1).

Los de Mikel Arteta, que tuvieron que lamentar una posible nueva lesión o al menos otro partido a medias de Martin Odegaard, ganaron en el Emirates con los goles de Declan Rice y Bukayo Saka. El West Ham, en zona de descenso, no fue rival en el derbi londinense para un Arsenal que, al final del sábado, se vio en lo alto de la tabla.

Los 'gunners' sumaron 16 puntos por los 15 de un Liverpool que sufrió una nueva derrota, como la semana pasada ante el Crystal Palace, y también en el descuento. El duro golpe al campeón la protagonizó Estevao Willian con el 2-1, en un partido donde el Chelsea también empezó por delante con un golazo de Moises Caicedo.

Cody Gakpo empató después del descanso, pero el Liverpool, con sus millonarios fichajes, volvió a tropezar para perder el liderato. Estevao Willian, ariete brasileño de 18 años, desató la locura en Stamford Bridge, victoria necesaria para los 'blues' tras tres jornadas sin hacerlo y para acercarse a zona europea.

Por otro lado, el Tottenham, tercero con 14 puntos, venció (1-2) a domicilio al Leeds, la primera derrota de los locales en Elland Road en un año. Mohammed Kudus, que metió un gol y dio el otro, fue el protagonista de unos 'Spurs' que, con Thomas Frank en el banco, están en la pelea por la Premier tras siete jornadas.

Además, los goles de Mason Mount y Benjamin Sesko dieron la victoria (2-0) al Manchester United, en mitad de tabla en su marcha irregular, sobre el Sunderland, algo de calma para los 'red devils', su técnico, Ruben Amorim, y Old Trafford.