Arteta: "Mi percepción de Simeone es de admiración, su consistencia es de una dificultad tremenda"

Archivo - El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ante el Athletic Club en la Champions 2025-26. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confesó sentir "admiración" por su homólogo en el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, del que dijo que es "de dificultad tremenda" haber mantenido esa "consistencia" durante más de una década en el banquillo rojiblanco.

"Mi percepción es de admiración y el nivel de consistencia, de resultados, de identidad, de trabajo, lo que transmite tanto el club como el equipo durante tantos años, es de una dificultad tremenda. Y es porque es muy bueno y está rodeado de gente muy buena, y porque ha inculcado esa mentalidad que se sostiene en el tiempo", elogió el vasco al entrenador argentino en la previa del duelo ante el Atlético.

Arteta tuvo buenas palabras hacia Simeone, alabando su "excelente" trabajo en el club rojiblanco desde su llegada. "No solo lo que ha logrado, sino la forma en que lo ha hecho. Creo que la identidad que ha creado es la clave del equipo, el espíritu. Creo que son muy simples y fácil de identificar. Y eso es porque el entrenador es muy importante", analizó.

"Y eso es extremadamente difícil de lograr en un corto tiempo. Y hacerlo durante 14 años, es algo increíble. Aprendo de él en muchas situaciones, es impresionante su pasión. Y esa capacidad de transmitir tanta energía y voluntad de ganar en un ambiente muy difícil. Y para seguir convenciendo a los jugadores, tienes que ser extraordinariamente bueno", agregó.

Incluso valoró su llegada en el futuro a algún equipo de la Premier League. "Tenemos suficientes y buenos entrenadores aquí", bromeó. "No sé si querrá venir, pero todo lo que hemos visto del Atlético es muy bueno. Si estás en la Champions puedes hacerlo en cualquier Liga. Tiene que venir aquí y probarlo. Estoy seguro que tendría mucho éxito", añadió.

Y también sacó pecho del "buen momento" que atraviesa el Arsenal. "Vamos a enfrentarnos a otro rival que nos va a exigir muchísimo Y vamos a tener que demostrar que estamos en el mejor momento. Tenemos perfectamente claro lo que queremos hacer y la dificultad de ello. Pero el estado emocional del equipo ahora mismo es bueno", destacó sobre su plantilla, de la que resaltó su "energía, compromiso y calidad".

"Me da esa convicción de que podemos ir a por todo. Pero eso es todo. Es solo un sentimiento que el próximo día tienes que probarlo, y nada más. Y no podemos estar ocupados pensando en esos temas", agregó el técnico vasco.

Finalmente, Arteta aplaudió la llegada este verano de Martín Zubimendi. "Estaba convencidísimo de venir. He visto venir en su posición a muchos en los últimos más de 20 años y es muy difícil asentarse ahí, porque no es una cuestión solo de jugar, es una cuestión de rol, de jerarquía. Es una posición que requiere muchas cosas y creo que 'Zubi' se ha adaptado muy rápido, está muy cómodo desde muy pronto, cosa que es muy difícil aquí", concluyó.