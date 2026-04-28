Arteta: "Simeone es un referente absoluto"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que Diego Pablo Simeone, con el que se enfrentará este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones en el Riyadh Air Metropolitano, es "un referente absoluto", ya que ha "transformado" al Atlético de Madrid y ha conseguido que se haya "rebelado contra todo", y espera que sus jugadores puedan imponer su "estilo y manera de jugar" ante los rojiblancos.

"Es alguien que ha transformado este club en 15 años, de la manera en que lo ha hecho, con la consistencia del resultado que ha conseguido, cómo se ha rebelado ante cualquier cosa... A ese tipo de personas siempre las he admirado. Cada uno tiene su estilo, el que le dan sus jugadores, el que tiene una identidad muy relacionada con el club... En muchas cosas es un referente absoluto", declaró en rueda de prensa, en la que reconoció que le une a él "la pasión por la profesión".

También recalcó que el encuentro "será diferente" al del 4-0 en el Emirates Stadium en la fase de liga. "Será diferente, porque en la primera eliminatoria han sido muy dominantes y han sacado resultados abultados. Debemos alejarnos de ese partido y acercarnos a un partido que nos convenga muchísimo más a nosotros para que la eliminatoria vaya en el sentido que queremos", señaló.

"Tenemos muchísimas herramientas en muchísimas fases del juego para ser dominantes, para hacerle daño al rival, para que el rival no los haga daño; si no, no estaríamos aquí. Y el Atlético lo mismo de otra manera, con otras facetas y probablemente con otro perfil de jugadores. Mañana va a ser un partido precioso en el que nosotros queremos imponernos con nuestro estilo y con la manera de jugar y de sentir el juego", continuó.

Además, explicó que no le preocupan las goleadas endosadas por el Atlético a sus rivales en las eliminatorias. "No es una cuestión de miedo, es de fortalezas, y tienen muchas, porque si no no estarían donde están, igual que nosotros. La primera es la energía que son capaces de generar en este estadio, la creencia, la vivencia porque ya lo han hecho, y luego la capacidad individual que tienen en momentos para decidir un partido, que también lo han hecho. Por eso, cuando se llega a este nivel los detalles son tan importantes", subrayó.

"Hay que entender lo que pasa en esos momentos, cómo se activan y lo que le hace pasar por esos momentos. Los tenemos identificados, mañana hay que ser capaces de detectarlos rápido y que no pasen, sobre todo haciendo las cosas que nos van a nosotros muy bien y que a ellos les costarán más", dijo, sin querer entrar en si el conjunto rojiblanco trabaja mejor lo ofensivo o lo defensivo. "Yo creo que hace las dos cosas muy bien, y es el motivo por el que está aquí", recalcó.

En otro orden de cosas, Arteta confirmó que Kai Havertz se perderá el encuentro. "Kai está fuera y Ebz -Eberechi Eze- está listo para jugar. Jurrien -Timber- no está en la convocatoria; está haciendo algunos ejercicios en el campo, pero necesitamos que mejore su rendimiento para que pueda rendir al máximo antes de que pueda competir con nosotros", indicó.

Por último, no se mostró preocupado por el estado del césped ni por las tormentas que se esperan en Madrid. "Acabo de andar por el césped, está muy bien. Lo que pase ahí arriba no lo sabemos ninguno de nosotros, sobre todo a la hora del partido. Nos adaptaremos al contexto. Lo bueno es que en estos 10 meses hemos jugado en infinitos escenarios, rivales, contextos, y el equipo ha llegado aquí porque está preparado para adaptarse a eso", finalizó.