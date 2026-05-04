Arteta: "Lo único que tengo en la cabeza es preparar al equipo para salir como bestias"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta - Steven Paston/PA Wire/dpa

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que espera que sus jugadores salgan "como bestias" en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, y ha confesado que sería "un sueño" pasar a una final de Champions delante de su "gente".

"Lo único que tengo en la cabeza es acabar de preparar lo mejor posible el partido de mañana y al equipo y que salgamos ahí fuera como bestias a disfrutar el momento", declaró en la rueda de prensa previa al choque, en la que confirmó que el defensa neerlandés Jurriën Timber "está fuera", mientras que el noruego Martin Odegaard y el alemán Kai Havertz "están disponibles".

Además, el preparador español mostró un confianza absoluta en que sus jugadores logren una victoria este martes. "De la manera en que compiten y juegan y el deseo que tienen de ganar... Me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos, y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, para competirlo y, sobre todo, para ganarlo", indicó.

"Es un sueño para nosotros tener la posibilidad mañana de pasar a una final de Champions delante de nuestra gente. Es una cosa que no hemos vivido desde hace muchísimos años, algo especial y tenemos muchas ganas de vivirlo", apuntó, antes de hablar del partido de ida. "Hicimos un análisis del partido muy claro, sobre todo sobre los momentos que vivimos. Nos hemos enfocado en el partido que queremos para mañana, cuáles son nuestras armas y cómo llevarlo ahí", explicó.

Sobre qué Atlético espera mañana, el preparador vasco afirmó que "habrá que verlo". "No sé lo que han planteado, no estoy ahí. Creo que tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas muy bien, es la razón por la que están aquí. Habrá momentos para todo en el partido, como en el partido de Madrid. Cada uno hará el partido que le interese más y a ver quién es mejor", expuso.

Tampoco le condiciona que juegue o no el argentino Julián Álvarez. "Eso no lo puedo controlar, con lo cual no me puede condicionar. Mañana harán algo, iniciarán con unos, acabarán con otros, lo mismo que tenemos nosotros y el mismo problema que tienen ellos. Nos adaptaremos como siempre y llevaremos el partido a donde creemos que es mejor para nosotros", manifestó.

Por último, no quiso especular sobre cómo le perciben como entrenador en España. "Me imagino o espero que con alguien con muchísima pasión, honesto y que lo hace absolutamente todo por su club y sus jugadores", finalizó.