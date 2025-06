La Asamblea de la RFEF aprueba la compra de un inmueble cerca de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

LAS ROZAS (MADRID), 30 (EUROPA PRESS)

La Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la adquisición de un nuevo inmueble en la localidad madrileña de Las Rozas, muy cercano a una Ciudad del Fútbol que debe acometer obras para estar acorde de lo que demanda la imagen del organismo.

Este inmueble, según detalló Emilio Herrero, Director Financiero de la RFEF, es un edificio de 7.623 metros cuadrados construidos, que incluyen una planta baja y cuatro plantas superiores, además de plazas de parking, y una superficie de terreno de 7.600 metros cuadrados, con una valoración de 15.800.000 euros de diciembre de 2024 y con precio "negociado" de 14.350.000 euros más los impuestos correspondientes, por lo que el coste total contable de la operación sería de 14.866.600 euros.

El directivo indicó que hay ya dos entidades que están "interesadas en ocupar el edificio", 'Novanet', la empresa tecnológica de la RFEF, y la Mutualidad de Futbolistas. "Nuestra idea es que se ocupe el cien por cien del edificio. En caso de que sea todo arrendamiento y no tengamos, digamos, usado el edificio por parte de los departamentos de la federación, que estos primeros años va a ser así, tendremos más de un millón de euros de ingresos por arrendamiento", apuntó Herrero, que aclaró que la inversión sería "menor" en el caso de vender el inmueble que tienen en la calle Mateo Inurria, 26.

Por su parte, Manuel Lalinde, Director General, habló también de la necesidad de reformar la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, cuyas instalaciones no están "en unas condiciones óptimas" porque durante los últimos años no se ha "invertido lo suficiente en mejoras". "A día de hoy, creo que todos tenemos claro que estas no son las instalaciones acordes o que debe tener una de las mejores federaciones del mundo", subrayó.

En este sentido, ya se han puesto en contacto con diez empresas para que les hagan un Plan Director de necesidades de mantenimiento y conservación. "Se va a adaptar la Ciudad del Fútbol al año 2025, que es lo que nos merecemos y que sea realmente sostenible. Para ejecutar esta acción, hemos aplicado a dos programas de UEFA y FIFA y tenemos una cantidad disponible de alrededor de 10 millones de euros", detalló Lalinde, que indicó que en primer lugar se acometerían obras en el pabellón de fútbol sala y en el edificio del Comité Técnico de Árbitros.

Otro punto que tocó el Director General de la RFEF fue la venta del mencionado inmueble de Mateo Inurria, que "ahora mismo está en desuso y que incluso ha sufrido actos vandálicos recientemente", el cual no les interesa tenerlo dentro de su activo inmobiliario, mientras que también se refirió al objetivo de "ampliar" el Museo para tener "uno más moderno, pero sobre todo más accesible".

"No es lógico que todos los éxitos de nuestras selecciones, la RFEF y del fútbol español no estén en el centro de Madrid. Para ello estamos en una búsqueda activa de un inmueble singular, pero todavía no hay nada", advirtió.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, dejó claro que cualquier tipo de operación de este tipo "se va a hacer con la máxima transparencia" porque los temas inmobiliarios "siempre crean suspicacias de cualquier tipo" y que el edificio nuevo que quieren adquirir "es totalmente nuevo". Los asambleístas respaldaron esta adquisición por 92 votos a favor y ninguno en contra.