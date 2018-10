Asenjo: "Dos malos resultados no van a cambiar nuestra forma de pensar"

Publicado 05/09/2018 18:49:00 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del Villarreal Sergio Asenjo agradeció el parón liguero por los compromisos internacionales y afirmó que "no van a cambiar" la "forma de pensar" por dos malos resultados que hayan tenido tras haber conseguido un punto en las tres primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga.

"Estos quince días nos vienen muy bien para trabajar y para poder solucionar los problemas que hemos tenido en estos tres partidos. Está claro que los resultados no reflejan el fútbol que hemos hecho, pero no hay que alarmarse. Dos malos resultados no van a cambiar nuestra forma de pensar", indicó el meta palentino.

"Realmente, creo que ningún equipo nos ha dominado, pero sí que es verdad que han aprovechado nuestros errores para penalizarnos con goles. Ahora hay que pulir esos detalles", añadió Asenjo, que destacó la calidad del 'submarino amarillo'.

"Somos un equipo muy competitivo y creo que hay calidad suficiente para levantarnos, así como para estar arriba y volver a pelear por estar en puestos europeos. El próximo partido contra el Leganés será complicado, pero el equipo está muy motivado y queremos empezar a sumar puntos", avisó del peligro de los pepineros, que están en su misma situación, con un punto de nueve posibles.

Por otro lado, el portero 'groguet' aprovechó la comparecencia en la sala de prensa para analizar a los rivales de la Liga Europa: "Es un grupo complicado, pero a su vez es un reto muy ilusionante. Vamos a intentar dar el máximo y quedar primeros de grupo. Además, para el aficionado se vienen tres grandes partidos en el Estadio de la Cerámica", dijo.

Por último, Asenjo se congratuló por la nueva incorporación 'grogueta', el centrocampista chileno Manuel Iturra, que ha firmado por la presente temporada: "Es un jugador con un largo recorrido y muchos minutos en Primera División, por lo que seguro que nos va a dar un rendimiento muy alto", sentenció.