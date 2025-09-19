La Asociación de Ligas Europeas se reúne con el Comisario Europeo de Deportes en Bruselas

El presidente de la EL, Claudius Schäfer, junto al Comisario Europeo de Deportes, Glenn Micallef. - ASOCIACIÓN DE LIGAS EUROPEAS

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Ligas (EL) mantuvo esta semana su primera reunión presencial de la Junta Directiva de la temporada en Bruselas y donde también ha podido dialogar con Glenn Micallef, Comisario Europeo responsable de Deportes, y con las principales partes interesadas de todo el ecosistema del fútbol europeo.

Según informó este viernes la asociación, las conversaciones con Micallef se centraron en abordar "cuestiones urgentes que afectan a la estabilidad deportiva y financiera a largo plazo y a la competitividad del fútbol europeo, reconociendo el papel central de las ligas nacionales como columna vertebral de toda la pirámide del fútbol" en el continente europeo.

La reunión también trató la importancia de un modelo de gobernanza "inclusivo y transparente", que garantice que las ligas nacionales estén debidamente representadas en los órganos decisorios del fútbol, y ofreció la oportunidad de abordar la queja conjunta presentada por la EL y la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) a la Comisión Europea en relación con las decisiones unilaterales de la FIFA sobre el calendario internacional.

La sostenibilidad financiera ocupó un lugar importante en los debates, con atención a la mejora de los modelos de distribución y los mecanismos de solidaridad de las competiciones internacionales, así como a los riesgos de la polarización financiera y el aumento de las diferencias en las competiciones nacionales.

Además, la asociación apoyó en esta reunión la agenda del Comisario para salvaguardar el modelo deportivo europeo, "basado en la solidaridad, la integridad, el mérito deportivo y la apertura de las competiciones".

Glenn Micallef declaró que "los clubes y ligas de fútbol europeos son los mejores del mundo". "Su contribución a Europa va mucho más allá del campo de fútbol y me siento inmensamente orgulloso de verles asumir un papel proactivo en la promoción de los valores de nuestra unión a través de su trabajo", afirmó.

"El compromiso firme e inquebrantable" de Micallef es "seguir apoyando a estas ligas" y por ello considera "necesario" un debate estratégico sobre el futuro del fútbol continental, con el objetivo de aunar "fuerzas con todas las partes interesadas para afianzar la sostenibilidad financiera y la buena gobernanza".

Por su parte, Claudius Schäfer, presidente de la Asociación de Ligas Europeas, apuntó que fue "un honor" contar con el Comisario Europeo. "Compartimos la misma pasión por el fútbol y el objetivo de mejorar la gobernanza de nuestro deporte, que proporciona alegría y emoción a millones de ciudadanos europeos", finalizó.