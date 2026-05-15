El Aston Villa golea al Liverpool para reclamar la Champions vía Premier

Aston Villa - Liverpool - Jacob King/PA Wire/dpa

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Aston Villa superó con autoridad (4-2) al Liverpool este viernes en la penúltima jornada de la Premier para asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones, y antes de buscar la Liga Europa en la final del miércoles contra el Friburgo.

El equipo del técnico español Unai Emery fue muy superior a un conjunto 'red' que pide la hora en su temporada de bajón tras ganar la liga el pasado curso. Ollie Watkins, con un doblete, encabezó la fiesta en Villa Park, ante un Liverpool que dejó en espejismo el 1-1 de Virgil van Dijk en el inicio del segundo tiempo.

Los locales contaron con la inspiración de Watkins, John McGinn hizo el cuarto y Van Dijk maquilló, para resolver el duelo directo por asegurar la Champions que el pasado curso se resistió con crueldad para los de Emery. El preparador español, artífice del regreso a la máxima competición continental 41 años después en la 2023/24, devolvió a los 'villanos' con los mejores.

Ahora, el Villa buscará su primer título en 30 años y su primera Liga Europa, la cual le hubiese dado también un billete a la Champions que ató con 62 puntos. Mientras, el Liverpool de Arne Slot, con 59, no tiene aún garantizado el 'Top 5', con opción para el Bournemouth de Andoni Iraola y Brighton.